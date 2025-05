«Tres Mozart, Tres»: El recital que muestra la perdurabilidad de la música de Mozart

IDEAL Viernes, 16 de mayo 2025, 09:22 Compartir

En la mágica atmósfera del Auditorio Manuel de Falla, las notas de Mozart se preparan para danzar en un encuentro único entre la Orquesta Ciudad de Granada, el director artístico Lucas Macías y los renombrados directores invitados, Joseph Swensen y Christian Zacharias. Este concierto no es solo una serie de interpretaciones; es una celebración del genio musical que, a través del tiempo, continúa uniendo a las generaciones de músicos y amantes de la música clásica. El viernes 30 y el sábado 31 mayo a las 19:30 horas tienes una cita con el último de los conciertos de la temporada del Espacio sinfónico. En Oferplan Granada de IDEAL puedes adquir entradas a un precio muy especial para el pase del sábado.

La velada comenzará con el Concierto para oboe en Do mayor, K 314. Esta obra es más que un simple homenaje; es un testimonio de la amistad que unió a Mozart y al virtuoso oboísta Giuseppe Ferlendis. Compuesta entre abril y septiembre de 1777, esta pieza revela la transición de Mozart hacia una expresividad más lírica. El Adagio non troppo se convierte en un aria operística que evoca emociones profundas, un anhelo de libertad palpable que resuena con la historia personal del compositor, quien ansiaba liberarse de las ataduras que lo mantenían cautivo. Así, «Tres Mozart, Tres» no es solo un recital, sino una evidencia de la perdurabilidad de la música de Mozart, su capacidad de tocar el alma y su poder para reunir a grandes músicos en torno a una causa común: la celebración de la belleza en la música.

La tarde sinfónica continuará con el Concierto para piano y orquesta núm. 17 en Sol mayor, K 453. Firmado en 1784, este año fue clave para Mozart. La obra, que algunos creen que fue escrita para su alumna Barbara Ployer, es un espléndido ejemplo de su brillantez. Desde el inicio, el Allegro nos envuelve con un diálogo exquisito entre el solista y la orquesta, revelando un mundo donde las maderas y los vientos crean un tejido sonoro que fluye con elegancia. Finalmente, el consagrado Concierto para sinfonía núm. 41 en Do mayor, K 551, Júpiter, se presenta como una obra maestra sin igual. Compuesta entre julio y agosto de 1788, Júpiter no es solo la cúspide de su producción sinfónica, sino también un manifiesto de su grandeza. Tras la oscuridad de la Sinfonía No. 40, esta obra emerge como un estallido de luz, con un carácter triunfante que invita a la celebración.

Los directores de este concierto, Joseph Swensen y Christian Zacharias, cada uno con su singular enfoque musical, ofrecen una interpretación vibrante de estas obras. Swensen, con su habilidad para forjar conexiones profundas con las orquestas que dirige, aporta una visión fresca y dinámica, mientras que Zacharias, reconocido por su integridad artística, añade un matiz emocional que enriquece aún más las interpretaciones. Lucas Macías, como director artístico, no solo es el hilo conductor de esta experiencia, sino también un talento emergente que promete seguir sorprendiendo al mundo de la música clásica. Su vínculo con los oboes y su sólida trayectoria lo convierten en el intérprete ideal para dar vida a las obras de Mozart en esta noche especial.