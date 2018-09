El trabajo de superarse día a día Miembros de la Asociación Musical de Quéntar. / IDEAL Un recorrido por las principales bandas de la provincia ANTONIO ARENAS GRANADA Miércoles, 5 septiembre 2018, 03:00

La Asociación Musical de Quéntar cuenta con 35 integrantes dirigidos por Ángel Hernández López, siendo Rosa Gurrea la presidenta de la misma. Concretamente, el origen de la banda de música de Quéntar hay que buscarlo en el año 1995, siendo concejal de Cultura Francisco González Crespo, actual clarinetista de la banda, quien propone comprar instrumentos para crear una banda de música en el pueblo que se materializa ese mismo año bajo la dirección de José Ortega.

En el año 2000 le sustituye José Antonio Guerrero que permanecería al frente hasta febrero de 2007. Desde esta fecha tomaría la batuta Óscar Musso. Sería en este momento cuando se constituye como Asociación y toma un nuevo impulso con el objetivo de crear y consolidar una Escuela de Música que afronte el aprendizaje del lenguaje musical, la música de cámara y la técnica instrumental de las distintas especialidades básicas para una banda de música, partiendo de la Iniciación Musical en niños y niñas desde los 3 años de edad. En 2014 asume la dirección de la banda, Ángel Hernández López.

Entre los aspectos a destacar de esta formación musical estarían su participación en diversos certámenes de bandas de música de diferentes localidades granadinas, así como el Festival Internacional de Música y Danza de Granada FEX 2011 y 2016, y la Mención de Honor obtenida en el I Concurso Provincial de Bandas de Música de Granada en 2012.

También hay que resaltar que en 2008 la Asociación entra a formar parte de la Federación Granadina de Bandas (FEGRABAND). Por supuesto, la relevante labor musical que hace, tanto la Banda como la Escuela, durante todo el año en esta localidad, con los conciertos programados por la Asociación para el mes de febrero, Semana Santa, junio, noviembre y diciembre, «buscando diferentes temáticas para enriquecer la cultura musical de los componentes y alumnos, y buscar que haya un ambiente de trabajo y progreso muy acogedor, a la vez que dinámico».

Rosa Gurrea cuenta también que en las Fiestas de Moros y Cristianos de Quéntar, que se celebran el segundo fin de semana de septiembre, «la Banda desempeña un papel vital, ya que hay un acompañamiento musical constante durante dos días y medio en los distintos pasacalles, procesiones, representaciones y refrescos». En la actualidad la Banda está constituida por 35 músicos fijos, contando con algunas colaboraciones cuando el repertorio lo exige. De ellos, 23 son féminas, dándose además la particularidad de que hay varias sagas familiares entre ellas. Las edades de los miembros de la Banda abarca un amplio abanico, pues va desde jubilados hasta niños y niñas de 11 y 12 años. En cuanto a la formación musical, indica que la mayoría de los músicos se están formando en la Escuela de la Asociación pero también cuentan con músicos con titulación Superior y Máster, y algunos de los miembros en la actualidad cursan estudios superiores y medios en los Conservatorios Superior y Profesional de Granada.

Retos

«Nuestros retos musicales son superarnos día a día y año tras año con nuevas composiciones que nuestro director con buen criterio selecciona, dando cabida al repertorio bandístico más exigente, así como la oportunidad a músicos solistas que motivan al resto», aclara la directiva antes de añadir que hablar de «logros importantes» pese a que su localidad no alcanza los mil habitantes. «En el año 2012 nuestros representantes políticos decidieron que la música no era importante en sus esquemas, retirando todo tipo de apoyo. Desde entonces la Asociación mantiene una Escuela de Música y una Banda sólo con las cuotas de sus socios, rifas, venta de loterías, conciertos en Carnaval o el día de los enamorados, etc. Un gran logro ya que se pueden tener contratados a cinco profesores superiores en distintas especialidades para ofertar una formación musical excelente a los alumnos de la Asociación», afirma. Igualmente que su mayor deseo es «seguir sintiendo la música en nuestro pueblo y ser el mayor referente cultural local. Aunque lo más importante es crear una gran familia musical donde disfrutar haciendo lo que más nos gusta, porque nos parece que ganamos mucho como buenas personas, mantener nuestra Escuela y nuestra Banda viva y poder disponer de un sitio digno donde realizar estas actividades musicales. ¡Viva la Música!».