The Lemonheads y Deadletter se citan con el Lemon Rock

Ideal Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:11 Comenta Compartir

La próxima semana, la sala Lemon Rock de Granada acogerá dos de los grandes exponentes del indie rock internacional dentro de la programación de SON Estrella Galicia. El proyecto musical cervecero trae así a los míticos The Lemonheads, banda estadounidense formada en Boston en 1986 que recalará en la ciudad andaluza el lunes 22 de septiembre. Ya a finales de semana, el sábado día 27, será el momento para una de las grandes sensaciones que el rock británico ha dado en los últimos años, Deadletter. Las últimas entradas para todos estos conciertos están a la venta en DICE.

The Lemonheads son uno de los grandes iconos del indie desde que arrancaran su trayectoria a mediados de los 80 de la mano de Evan Dando y Ben Deily, ambos cantantes y guitarristas, junto al bajista Jesse Peretz. En 1987 publicaron su álbut debut, «Hate Your Friends», una explosión de rock alternativo que iría dando paso a múltiples cambios en la formación. Pop, punk y country-rock agitados que recorren diferentes álbumes de su prolífica carrera como «It's A Shame About Ray» (1992), «Come On Feel The Lemonheads» (1993) y «Car Button Cloth» (1996). Su primer disco en diecinueve años –ya que no sacaban ningún LP desde «The Lemonheads» (2006)– se va a titular «Love Chant» y verá la luz el 24 de octubre de este mismo año. Por el momento, ya han adelantado singles como «Deep End», «In The Margin» o «The Key of Victory», temas que presentarán por primera vez en directo en Granada como parte de su «The Deep End Tour».

Por su parte, provenientes de Yorkshire pero con raíces en el sur de Londres, Deadletter canalizan la furia de The Fall y los ritmos desequilibrados de LCD Soundsystem en una variedad de post-punk vehemente. Sus componentes son amigos desde hace años y fue en 2022 cuando publicaron su EP de debut, «Heat!». El trabajo acaparó todas las miradas de la prensa internacional y rápidamente fue ganando adeptos hasta convertirse en una de las grandes revoluciones recientes del rock británico. Por fin en septiembre de 2024 editaron su primer álbum, «Hysterical Strength», que les ha consagrado superando incluso las enormes expectativas que había puestas en la banda. Medios de referencia como NME, Mowno o Les Inrocks hablan de sus canciones como artefactos irresistibles, únicos y singulares o como un impulso del post-punk a sus alturas más estimulantes.