The Cat Empire actúa por primera vez en Andalucía dentro del ciclo 1001 Músicas La banda australiana presenta Bird In Paradise este viernes, 19 de septiembre, a las 21:00 h. en Industrial Copera

La mítica sala Industrial Copera acogerá este viernes, 19 de septiembre, el primer concierto de The Cat Empire en Andalucía. La cita, que se enmarca en la quinta edición de 1001 Músicas – CaixaBank, promete ser de las más divertidas y eclécticas del ciclo. La banda australiana presentará presentará Bird In Paradise en un directo vibrante, rebosante de color y energía positiva, concebido para el baile.

La fecha supone una oportunidad poco habitual para ver al grupo en Granada gracias a la cuidada selección de artistas nacionales e internacionales que caracteriza la propuesta 1001 Músicas-CaixaBank, ya que, aunque The Cat Empire pasa por España en sus giras europeas, suele recalar en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia.

Esta banda australiana es reconocida por un sonido festivo y directos arrolladores. Mezclan ritmos de rock, ska, jazz, funk y reggae con influencias latinas, creando canciones muy bailables guiadas por una trompeta protagonista y una base rítmica contundente. Sus temas apuestan por estribillos fáciles de corear y letras optimistas, y en concierto incorporan momentos de improvisación que elevan la experiencia a celebración colectiva. Con este nuevo trabajo esa paleta se expande con vientos y cuerdas de trazo cinematográfico, como queda reflejado en sus sencillos más recientes: Candela, La Gracia, Doing Fine y Blood on the Stage, pensados para no dejar indiferente.

Tras más de dos décadas de trayectoria y numerosos trabajos notables entre los que se incluyen títulos como The Cat Empire, Two Shoes, Cities, So Many Nights o Where the Angels Fall, sin duda, es ese espíritu de orquesta de baile, creativamente libre, el que irradia una alegría indiscutible. Como ha afirmado Félix Riebl, vocalista y compositor, «Estoy disfrutando de la música como nunca lo había hecho en mi vida». En esta línea, Ollie McGill, teclista y corista de la banda, destaca la diversidad cultural como motor de su sonido actual «Es simplemente una sopa de diferentes estilos.» «La idea era crear un álbum de temas que encajaran en un solo mundo».

El ciclo 1001 Músicas – CaixaBank, organizado por Proexa, cuenta con el respaldo de CaixaBank, Ayuntamiento de Granada, Ideal, Mondo Sonoro, doctortrece comunicación, Cervezas Alhambra, Royal Bliss y Ticketmaster, además de la participación de CREA SGR.

La programación continúa con Antonio Orozco el 20 de septiembre en la Plaza de Toros y Ana Belén el 26 de septiembre en el Palacio de Congresos. Toda la información y entradas a la venta en la web oficial del ciclo (www.1001musicas.es ) y canales oficiales.