«He tenido tensiones con Almodóvar, pero siempre nos hemos llevado bien» Alberto Iglesias, el compositor más laureado del cine español, participó en una mesa redonda donde explicó sus métodos de trabajo

El Espacio Quinto Centro Centenario de la UGR acogió ayer una mesa redonda en torno a la figura de Alberto Iglesias, tan buen compositor como tímido, de aspecto externo frágil, que sin embargo esconde en su interior un temperamento musical muy identificable. «Todo mi trabajo es exploratorio», dijo al comenzar su intervención. «He vivido siempre buscando la sonoridad para transmitir mi visión de la música». Las dos suites orquestales que esta noche interpretará la OCG, las de los filmes de Almodóvar 'Volver' y 'La piel que habito', según Iglesias, «son del mismo autor, pero son muy distintas». Una apreciación en la que coincidió Carlos Mena, contratenor y director del recital de hoy, quien le acompañó en la mesa, como Juan de Dios Salinas, director del Cine Club Universitario.

«Siempre escribo la música después de ver la película», reveló el autor. Contó que el antecedente de 'La piel que habito' fue una pieza para trío de cuerda titulada 'Cautiva', con evidentes conexiones de concepto y argumentales con la película. «Llamé a Pedro, le gustó y la adapté. En esa película, el violín tiene una conexión directa con el personaje, lo simboliza». Del complejo mundo cinematográfico de Iglesias habló el director del Cine Club Universitario, quien recordó sus inicios en el cortometraje con sus amigos, tres directores emblemáticos: Armendáriz, Medem y Uribe.

Confianza

«Tengo una confianza ilimitada en el poder de la música», dijo Iglesias. «Me gusta pensar que ponerse al servicio de una narración no es menospreciar a la música». Considera el lenguaje cinematográfico como un lienzo en el que escribe la partitura. Y cada lienzo es distinto: desde la potencia visual de Medem hasta el docudrama que practica Icíar Bollaín. «Pensé al principio que mi música no iba a tener sitio en el cine de Almodóvar, porque era muy hablado. Me costaba meter música bajo los textos», aseguró. «En la última película, 'Dolor y gloria', hemos conseguido que vayan de la mano». Con respecto a su relación con el manchego, afirmó que «nunca hemos tenido una conversación sobre su cine. En 'La flor de mi secreto', nuestra primera colaboración, ya fui consciente de la fuerza de las canciones de su imaginario. He esquivado todos los conflictos con él. Alguna vez ha habido tensiones, pero siempre nos hemos llevado bien».

Iglesias criticó el procedimiento de inserción de la música en el cine norteamericano, con pistas temporales ('temp track') que influyen en la creación final. «Crear desde el silencio es mucho más productivo musicalmente». También rechazó la repetición excesiva de los temas principales, defendiendo la creación compleja de subtramas o subtemas musicales que redondean la obra, reforzando su empaque.

El compositor es un artesano, y defendió la artesanía, declinando la estandarización. «Hay directores de cine que quieren a Zimmer, y le llaman obsesivamente, hasta el punto de que todas las películas, ante el volumen de trabajo, suenan igual».

Iglesias se ha especializado, de forma casi inadvertida, en filmes de misterio. «Me gustan porque crean en mí la misma expectación que tiene el espectador en la sala», dijo. « Y porque no hay besos, a los que a veces es difícil ponerles música». Sus películas han sido nominadas en tres ocasiones a los Oscar;también consiguió una nominación al Globo de Oro, y ha ganado tres premio del cine europeo. Tiene 10 goyas. Pero sigue siendo aquel chico tímido que empezó a poner música a los cortometrajes de sus amigos.