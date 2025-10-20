El tenor granadino Moisés Marín será el Alcalde de 'Enemigo del pueblo', la ópera de Francisco Coll El estreno mundial tendrá lugar el 5 de noviembre en el Palau de Les Arts de Valencia.

Ideal Lunes, 20 de octubre 2025, 17:02 Comenta Compartir

El tenor granadino Moisés Marín da vida al Alcalde, uno de los personajes más relevantes de Enemigo del pueblo, la nueva ópera de Francisco Coll, que tendrá su estreno mundial el próximo 5 de noviembre en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, antes de llegar al Teatro Real de Madrid el 28 de noviembre. En esta producción, inspirada en el drama homónimo de Henrik Ibsen y dirigida escénicamente por Àlex Rigola, Moisés Marín interpreta una figura clave en el conflicto ético y político que vertebra la obra.

Con una carrera en plena proyección internacional, Moisés Marín afronta este nuevo reto con la curiosidad musical y el compromiso interpretativo que lo caracterizan. Enemigo del pueblo es una encargo conjunto del Palau de les Arts y el Teatro Real, se presenta como una reflexión sobre el capitalismo deshumanizado y la degeneración de la democracia en demagogia. El compositor Francisco Coll, que ya dejó huella con Café Kafka, asume también la dirección musical de esta nueva creación, mientras que Àlex Rigola firma el libreto y la puesta en escena, en una propuesta que combina teatro, música y crítica social. El estreno mundial de esta ópera coincide, además, con el 20 aniversario del coliseo valenciano.

Con este papel, Moisés Marín reafirma su versatilidad artística, afrontando papeles de repertorio contemporáneo en una carrera que ya ha brillado por su implantación en el bel canto, el drama romántico y el repertorio clásico. «El Alcalde es un personaje con una gran fuerza dramática y la escritura requiere que aplique todos mis recursos técnicos e interpretativos», explica el tenor, quien considera esta oportunidad como «una ocasión fantástica que, gracias a la escritura de Coll, me permite mostrar muchísimo de mí como artista».

Moisés Marín es uno de los tenores españoles más reclamados en los escenarios españoles y europeos. Reconocido por su dominio del bel canto, el drama romántico así como del repertorio mozartiano y wagneriano, el cantante demuestra con Enemigo del pueblo su versatilidad artística y su capacidad para afrontar desafíos vocales y escénicos. Su interpretación del Alcalde, personaje complejo y cargado de ambigüedad moral, se apoya en una sólida técnica vocal y en una presencia escénica que pide fuerza y tensión dramática. «Estoy en los extremos agudo y grave de mi tesitura, con saltos grandísimos y ritmos complejos. Ha supuesto un gran reto de estudio meterlo en el cuerpo, pero una vez ahí, tengo la impresión de que se ha convertido en algo muy mío», comenta Moisés Marín sobre el proceso de construcción del personaje.

La producción cuenta con un equipo artístico de primer nivel, incluyendo a José Antonio López como el Doctor, Brenda Rae como Petra y Marta Fontanals-Simmons como Marta, junto a la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat Valenciana, bajo la batuta del propio Francisco Coll.

Temas

Música Clásica