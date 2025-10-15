La temporada de lírica en Granada se reinicia en el Monasterio de San Jerónimo

IDEAL Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:39 Compartir

La temporada de lírica en Granada se reinicia el próximo 25 de octubre en el Monasterio de San Jerónimo a las 20:00 horas con la presentación de la 'Petite Messe Solennelle' de Gioachino Rossini, en una versión adaptada para dos pianos y órgano. Esta obra contará con la participación de destacados solistas como Mariola Canterero, Lamia Beuque, David Astorga y el Coro de Ópera de Granada, bajo la dirección del maestro Andrea Foti. En Oferplan Granada de IDEAL puedes adquir entradas a un precio exclusivo.

La 'Petite messe solennelle' es una obra sacra del compositor italiano Gioachino Rossini, escrita en 1863 y considerada por él como uno de sus «pecados de vejez». La obra se caracteriza por su esencia musical única, alejada de la opulencia emocional de otras misas contemporáneas. Se estrenó el 14 de marzo de 1864 en la capilla privada de la condesa de Pillet-Will, con un elenco que incluía a destacados cantantes de la época. Rossini diseñó la misa para un pequeño conjunto que requiere solo un salón, un piano, un harmonium y un grupo selecto de vocalistas, destacando su accesibilidad y elegancia.

La creación de la Temporada Lírica de Granada, inaugurada en 2014, surgió en un contexto donde la oferta lírica en la ciudad era casi inexistente. La iniciativa ha propiciado una transformación cultural notable, especialmente tras la destrucción del histórico Teatro Cervantes, y ha contribuido a la proyección de Granada como un referente musical en el panorama español. Con la reciente candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, la temporada se refuerza como un elemento clave para el desarrollo cultural local.

La programación de este año es una continuación del éxito obtenido en las ediciones pasadas y contará con múltiples actuaciones, aumentando así los títulos disponibles al público. La imagen de esta nueva temporada ha sido diseñada por el Estudio Perro Raro, junto a la ilustradora Marta Zafra, ofreciendo una frescura visual que acompaña el renacer musical de Granada.

En noviembre, el ciclo lírico continuará con el recital «Jóvenes y Granada» en el Centro Federico García Lorca, protagonizado por la soprano Rocío Faus y el pianista Valentín Rejano. Posteriormente, del 6 al 8 de febrero, el Teatro Isabel la Católica acogerá la ópera Don Pasquale, de Donizetti, bajo la dirección de Stefania Panighini y Pedro Bartolomé. El elenco incluye a la soprano Cecilia Guzmán y el tenor Juan de Dios Mateos, entre otros. El 22 de marzo, se llevará a cabo el Recital de Clausura del Curso Internacional de Perfeccionamiento Vocal en el Auditorio de Caja Rural Granada, dirigido por Giulio Zappa. Finalmente, el 16 de mayo, el Auditorio Manuel de Falla presentará la zarzuela Katiuska, bajo la dirección de Ricardo J. Espigares.