Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Edificio y cubierta del Teatro Real. R. C.

El Teatro Real, el más sostenible del mundo

Gana el premio a la sostenibilidad en los International Opera Awards 2025, los Oscar de la lírica, que se han fallado en Atenas

J. A. G.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

Ya fue elegido en 2021 el mejor teatro del mundo por su programación, y ahora, cuatro años después, el Teatro Real se ha convertido en ... el más sostenible del mundo. El coliseo nacional ha ganado este jueves el International Opera Awards (los llamados Oscar de la lírica) en la categoría de Sostenibilidad, en reconocimiento a las actuaciones de mejora de eficiencia energética realizadas en la cubierta y en el interior de su edificio, «así como por su compromiso y esfuerzo continuado, a lo largo de los últimos años, para reducir su huella de carbono».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  3. 3 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  4. 4 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  5. 5 Muere una niña en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  6. 6 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  7. 7 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  8. 8 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones
  9. 9 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  10. 10 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Teatro Real, el más sostenible del mundo

El Teatro Real, el más sostenible del mundo