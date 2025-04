El Teatro Flamenco, un nuevo 'cuadro' en el escenario jondo

Esta noche se presenta ante el mundo cultural granadino el Teatro Flamenco. Un nuevo concepto en el acercamiento del arte jondo, pero no sólo de ... este, a la sociedad. Ubicado en el antiguo Cine Príncipe, en una sala que ha tenido diversos usos a lo largo del tiempo, es una iniciativa de la empresa Artesred, comandada por el sevillano Javier Andrade, quien explota ya cuatro teatros con el mismo perfil en Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga.

Sobre el concepto de este nuevo actor del escenario jondo, Andrade afirma que la diferencia entre un tablao al uso y el teatro flamenco es que este mantiene la concepción espacial de una sala, con caja escénica, tramoya, elementos técnicos y humanos que se ponen al servicio del espectáculo, los 365 días del año. Ello implica desarrollar una propuesta que se aproxima a lo dramático, como ha ocurrido en Granada, donde se ha transformado un antiguo cine que fue discoteca en algo nuevo, que permite el desarrollo de espectáculos flamencos, pero también de otros puramente teatrales o musicales. «Además del espectáculo genérico que mantenemos todo el año, y que se llama 'Sensaciones', hemos desarrollado desde el pasado mes de octubre, cuando abrimos, hemos hecho estas últimas semanas el espectáculo 'Domingo de vermú y potaje', con Maui de Utrera, la sobrina de Bambino, por ejemplo. Este es una mezcla entre un musical, un concierto y una pieza teatral», señala Andrade.

Para el responsable de Artesred, la denominación de 'teatro' lleva consigo también un compromiso con la calidad. «Lo que hacemos no está enfocado a un perfil de público concreto, sea foráneo o local, iniciado en lo jondo o no. De hecho, en todos nuestros teatros hay un precio especial para residentes, para que este no sea un hándicap para disfrutar con nuestra propuesta», dice.

La empresa es originaria de La Puebla de Cazalla (Sevilla), patria de grandes nombres del flamenco, como José Menese –familia de los propietarios–, Diego Clavel y La Niña de la Puebla. «Mi padre era un gran aficionado al flamenco, y mi hermano es el guitarrista Antonio Andrade, quien forma parte de la Dirección Artística. Hemos mamado lo jondo en casa», comenta Andrade. «Durante mucho tiempo, trabajé con Cristina Hoyos, y de ella me quedó grabado el concepto de dignificar el flamenco. Hoy, esta música y este baile forman parte de la programación de todos los grandes teatros y festivales, y nosotros queremos poner nuestro granito de arena para conseguir este objetivo», asegura.

Para Andrade, lo más importante en el flamenco es «transmitir». Y eso es lo que va a intentar conseguir el Teatro Flamenco de Granada:que quien se acerque por primera vez y quien sea un habitual, sientan ese «pellizco» que hace disfrutar.