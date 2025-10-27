Tauroemocion gestionará la carrera de 'El Fandi' El diestro granadino y Alberto García, responsable de la empresa, han sellado este acuerdo con el clásico apretón de manos

María Dolores Martínez Lunes, 27 de octubre 2025, 15:58

David Fandila 'El Fandi' y Alberto García, responsable de la empresa Tauroemocion emprenden a partir de ahora una nueva etapa juntos tras la reunión mantenida el pasado fin de semana, en la que el turolense y el matador granadino han dejado sentadas las bases de lo que será esta relación de apoderamiento.

Las dos partes se muestran muy felices e ilusionadas por este proyecto en común y confían en poder darle un nuevo giro a la carrera de David Fandila 'El Fandi', gestionada en los últimos 24 años por Toño Matilla.

Alberto Garcia es responsable en la actualidad de las carreras de Emilio de Justo, Manuel Escribano y el rejoneador Sergio Pérez de Gregorio, además de gestionar, entre otros, los cosos de Huesca, Valladolid, Burgos, Jaén, Zamora, Soria, Ávila, Almendralejo y Arenas de San Pedro.