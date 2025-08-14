Suspendida la corrida de rejones de esta tarde en Motril En el cartel estaban anunciados Ferrer Martín y Sebastián Fernández y los Forcados de Arronches con toros de Tomás Sánchez Cajo

María Dolores Martínez Jueves, 14 de agosto 2025

La empresa Tauro Sevilla ha suspendido la celebración de la corrida de rejones prevista para esta tarde en la Plaza Pepe 'El Berenjeno' de Motril «por causas ajenas» al Ayuntamiento local, tal y como especifica este último a través de un comunicado. El consistorio lamenta también «las molestias que esta decisión pueda ocasionar».

En el cartel estaban anunciados, a partir de las 19:00 horas, el rejoneador malagueño Ferrer Martín y el granadino Sebastián Fernández junto a los Forcados de Arronches. Los cuatro toros a lidiar en este mano a mano pertenecían al hierro albaceteño de Tomás Sánchez Cajo.

