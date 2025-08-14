Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Suspendida la corrida de rejones de esta tarde en Motril

En el cartel estaban anunciados Ferrer Martín y Sebastián Fernández y los Forcados de Arronches con toros de Tomás Sánchez Cajo

María Dolores Martínez

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:01

La empresa Tauro Sevilla ha suspendido la celebración de la corrida de rejones prevista para esta tarde en la Plaza Pepe 'El Berenjeno' de Motril «por causas ajenas» al Ayuntamiento local, tal y como especifica este último a través de un comunicado. El consistorio lamenta también «las molestias que esta decisión pueda ocasionar».

En el cartel estaban anunciados, a partir de las 19:00 horas, el rejoneador malagueño Ferrer Martín y el granadino Sebastián Fernández junto a los Forcados de Arronches. Los cuatro toros a lidiar en este mano a mano pertenecían al hierro albaceteño de Tomás Sánchez Cajo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  2. 2 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  3. 3 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  4. 4

    Detenido por rayar y abollar 18 coches en Albayda con una piedra tuneada con puntas
  5. 5 La lluvia sorprende a un pueblo de Granada con un respiro térmico
  6. 6 Este pueblo de Granada cambia de Ayuntamiento a un edificio del siglo XIX porque el actual se ha quedado pequeño
  7. 7

    Oficial: el Granada confirma a Diego Hormigo
  8. 8 Dónde comer el mejor pescado de roca de la Costa Tropical
  9. 9 La revista de viajes con millones de seguidores que elige a Granada entre los mejores destinos del mundo
  10. 10

    Granada digitaliza todos los trámites del padrón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Suspendida la corrida de rejones de esta tarde en Motril

Suspendida la corrida de rejones de esta tarde en Motril