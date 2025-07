Spencer Tunick busca voluntarios que se desnuden para participar en una performance en Granada

El fotógrafo norteamericano Spencer Tunick busca voluntarios desde hoy mismo para participar en un proyecto artístico que desarrollará en Granada el 20 de septiembre, y ... que lleva por título 'Retrato Alhambra 1925', ya que dicho proyecto se realiza con ocasión del centenario de la firma cervecera granadina. No hay 'numerus clausus' de voluntarios. Quienes acudan posarán desnudos, pero maquillados de color verde, en un olivar cercano a la capital granadina, y recibirán como compensación por su trabajo un ejemplar de la fotografía resultante firmado por el artista. Según el propio artista, «los voluntarios serán citados a primera hora de la mañana y antes del mediodía habremos terminado». Del mismo modo, anima a los 'tímidos' a participar, ya que el tiempo de desnudez será el mínimo imprescindible y además irán maquillados.

En las distancias cortas, Tunick no es, para nada, un divo, sino un tipo afable, juguetón, muy seguro de lo que hace y por qué lo hace. «Siempre me gustó el arte, de forma general, no sólo la fotografía, sino también la escultura y la pintura. Cuando era joven, mi madre me llevó al Museo de Arte Moderno, donde estaba expuesta la obra de Henri Rousseau 'El sueño'. Allí había una mujer desnuda, reclinada, rodeada de naturaleza. Siento que al hacer la obra que vamos a realizar en Granada estoy volviendo a ese origen de mi vocación, ya que vamos a trabajar en un entorno natural, con el verde de los olivares como gran protagonista, y todas las personas que posen para la foto lo van a hacer maquilladas de verde, el color de la botella de Alhambra 1925».

Ampliar 'Sea of Hull', una instalación del artista en la ciudad homónima. SPENCER TUNICK

El trabajo del fotógrafo es, para el norteamericano, una mezcla del de un escultor, un pintor, un arquitecto –un arquitecto del momento, dice–. «Hago un trabajo específico, una instalación donde hay personas y que yo documento mediante fotografía y vídeo. Hay fotografía, pero también hay arte conceptual. Me considero un artista que hace fotografía, no únicamente un fotógrafo», asegura. Volviendo a esa obra de arte que influyó en el nacimiento de su vocación, ese 'El sueño' de Rousseau, la siguiente cuestión versa en torno a si sueña lo que va a hacer antes de hacerlo. «No sueño por las noches, pero sí mucho durante el día», responde. «Vivo ensoñaciones despierto. Y esto es lo que me ha ocurrido en el caso de Granada. En el viaje entre Madrid, donde aterrizó mi avión, y esa ciudad, miré por la ventanilla del coche, vi esos campos, e imaginé cómo podría ser esta instalación cuando vi las frondosas ramas de los olivos, las ondulaciones del paisaje, y la imagen que darían los cuerpos en contacto con ese entorno».

Uno de los elementos característicos de las realizaciones de Tunick es su tratamiento del color. El código internacional asigna el rojo a la pasión y a la sangre, el blanco a la pureza, el amarillo al sol y el azul al mar y al cielo. El verde es el color de la naturaleza y la ecología, pero para el artista es también el color del crecimiento y la renovación. Su instalación tiene, también, por añadidura, un componente reivindicativo. «Sé que el clima en el sur de España se está volviendo cada vez más extremo, y que la vegetación está desapareciendo. Es una oportunidad para recordarlo», asegura.

Granada, su paisaje y su luz estuvieron en la cabeza de Tunick antes de conocer la ciudad. «Cuando llegué aquí, vi que el verde tiene una relación directa con la vida de los granadinos, y me alegro de que sea el color que va a mandar en el proyecto».

Las inscripciones para participar se deben hacer desde hoy en la página web www.retratoalhambra1925.com.