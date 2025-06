Un solo de Wilco que bien vale un festival

Eduardo Tébar Granada Domingo, 29 de junio 2025, 00:08 | Actualizado 00:45h. Comenta Compartir

La jornada inaugural del Degusta Fest tuvo un claro acento anglosajón, con actuaciones memorables de The Jesus and Mary Chain y The Lemon Twigs… Hasta ... que los madrileños Carolina Durante arrasaron con su espectáculo de hora y media en el último tramo de la noche. Un escenario convertido en sobria oficina. Un cantante con lesión de futbolista –el ligamento cruzado de la rodilla– y en muletas. Y un músico de aquí, Banin, en la esquina con teclados y ocasionales guitarras, como en Los Planetas. Con este percal, los de Diego Ibáñez se apoderaron del espacio de Fermasa. Punk-pop sustentado en guitarras orgullosas para proclamar el escozor existencial.

Por el contrario, el sábado, salvando el gigantesco hiato de Wilco, los reyes del cotarro fueron grupos nacionales. Antes, el Degusta Fest se afanó en acercar la cultura gastronómica a su clientela desde las dos de la tarde. En el acceso al complejo, el popular y televisivo Pepe Rodríguez (MasterChef) era reclamado para hacerse fotos con él. Dentro se podían probar sus arroces, así como las propuestas cocina de autor de chefs granadinos como Antonio Lorenzo, Vicente Jiménez, Lola Marín o Sergio Lara, entre otras muchas opciones culinarias internacionales. De las labores de DJ se encargaron Migue Mutante, Don Gonzalo y Morrison69. Y abrieron la veda de conciertos The Gulps, que según se mire son españoles, medio italianos o ingleses. Cerrando un círculo, porque los apadrinó Alan McGee, quien en su día impulsó la carrera de The Jesus and Mary Chain. Y los han producido Youth –que vive en Albuñuelas– y Tim Wheeler. Todos ellos nombres ligados a Granada en los últimos tiempos. Por no hablar de su estrecho vínculo con Discos Bora Bora. En el Degusta, combatieron la solanera con brío y entereza. Rock de clara instrucción 'british'. Tampoco lo tuvo fácil León Benavente. Para ellos, que estetizan como nadie el hedonismo festivalero, no debió resultar agradable el atrezo de las dos sombrillas en el escenario. Era cuestión de susto o muerte. La banda de Abraham Boba salió triunfal. Después, aún con luz de día y antes de la despedida de la mano de Love of Lesbian, el esperado reencuentro con Wilco. Granada preserva una fuerte cofradía dedicada a Jeff Tweedy. Cuando los norteamericanos vinieron en 2009 al Palacio de Congresos, compitieron con la final de la Champions del Barça de Guardiola. Esta vez embrujaron al aire libre, desmarcándose en una liga superior. Con un momento anhelado e inmortal: el largo solo de Nels Cline en 'Impossible Germany', ante la puesta de sol en la antigua azucarera de Armilla.

