La Sociedad Fabiana Española presenta la exposición 'Pablo Iglesias. Ética y política' La muestra, anunciada con dos carteles obra del artista Juan Vida, rinde homenaje al fundador del PSOE y la UGT y a su legado moral, pedagógico y cívico

La Sociedad Fabiana Española presentó el pasado jueves en el Centro Cultural de CajaGranada la exposición 'Pablo Iglesias. Ética y política', un recorrido por la trayectoria humana, intelectual y política del fundador del PSOE y la UGT, cuya vida sigue siendo un referente de compromiso ético y transformación social.

Organizada por la Sociedad Fabiana Española, la muestra reúne materiales, documentos, fotografías y textos cedidos por agrupaciones locales del PSOE y la UGT de la provincia, que ayudan a reconstruir la figura de Iglesias Posse como «educador de multitudes».

«Pablo Iglesias no fue solo un líder político o sindical: fue un reformador moral, convencido de que la regeneración social debía comenzar por la educación y la dignidad de los trabajadores», ha señalado Antonio María Claret García, presidente de la Sociedad Fabiana Española. «Su legado nos enseña que la política sin ética es mera táctica, y que la ética sin acción es solo un discurso».

La exposición se anuncia con dos carteles creados por el pintor granadino Juan Vida, uno de los artistas más reconocidos de nuestra tierra, autor de una extensa obra pictórica y gráfica que abarca desde los carteles del Festival Internacional de Jazz de Granada hasta su reciente muestra 'Cachorros', en la galería Menfis.

«Nos preparó dos propuestas tan magníficas que decidimos editar ambas –ha añadido Claret, comisario de la muestra–. Con ellas, Juan Vida ha sabido traducir a imagen ese diálogo entre ética y política que define la vida de Pablo Iglesias».

La exposición se inaugurará en el Centro Cultural de CajaGranada el próximo día 22 de octubre y estará abierta hasta el 9 de diciembre, fecha que coincide con el primer centenario de la desaparición del líder obrero. La entrada será libre.

La Sociedad Fabiana Española es una organización de la sociedad civil constituida en Granada, con la participación de académicos y profesionales. «El mero hecho de dialogar nos devolverá al ágora que vio nacer los principios democráticos que todos defendemos», es la filosofía que guía a esta sociedad.