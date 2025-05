Tras la explosión del sonido mestizo del Raval, Muchachito (entonces Bombo Infierno), y su 'Vamos que nos vamos' rompió la baraja de la alegría sonora. ... Antiguo miembro de los funkys barriales Trimelón de Naranjus, Jairo Perea ha puesto en marcha desde la nada, es decir desde el circuito de calle y bares mínimos, el proyecto 'Muchachito'. Desde las calles donde tocaba y dormía, del extrarradio más puro, Santa Coloma para ser exactos, Muchachito ha inventado lo que llama 'Rumboxing', suerte de traqueteo rumbero ferroviario tan cercano a Jonathan Ritchman como a los Stray Cats, Gato Pérez, Django Reinhart o los Brecker Brothers, swing a todo trapo repleto de guiños al inconsciente sonoro colectivo. Y con su verbena swinguera alegrará el espíritu el viernes en la sala Aliatar.

–¿De qué material son sus pilas, porque jamás se agotan?

–Me agoto muchas veces, pero de todas las burrocracias y peripecias que hay que hacer fuera del escenario para poder tocar. No hablo de las entrevistas, hablo más desde el punto de vista de un autónomo, ya que me autogestiono de siempre, y eso conlleva muchas horas de seguimiento y trabajo. Lo genial es que el concierto me sigue dando energía para combatir contra eso.

–Cantaba Rubén Blades que para ser rumbero «hay que tener del barrio los pulmones»… ¡es su caso!

–Siempre acierta ese hombre por eso es Rubén Blades, estoy de acuerdo con ese titán. Gracias por el cumplido.

–Comenzó en la calle, luego, uff… con Fito hacía estadios, ¿ha vuelto a probar a tocar en una acera? ¿Qué tal?

–Eso sigue muy presente en mí, ayer cenaba con unos amigos y hablaban de cuando dormía en la calle para tocar e iba de colao en los trenes. Para mí es lejano y a la vez muy presente, nunca lo he olvidado. Sobrevivir en la calle es difícil y te imprime una actitud. Respeto mucho más a esos músicos que a otros que van para que le pongan un albornoz encima mientras su manager le hace algún comentario como si hablara de Rocky. Fito es mi amigo y me lo quiero, es de las personas más sinceras y generosas he conocido, por él he ido a tocar a sitios totalmente inconsciente de a dónde y con quién estábamos, solo me apetecía acompañar a mi amigo que contaba conmigo, con el tocaría hasta en una iglesia.

–¿En qué nota la sangre andaluza que tiene?

–Soy segunda generación nacida en Cataluña de una familia que emigró de Jimena, Jaén. Mi madre y mis tías nacieron en una barraca, que desmontaban todos los días mis tíos abuelos, para ir a picar piedra al aeropuerto del Prat, volvían por la noche y volver a montar, un día tras otro hasta que los echaron. Gracias a mi bisabuela Juana, 'la mamabuela', mi familia descubrió Santa Coloma y allí tuvimos la suerte de crecer. Yo diría como muchos otros 'charnegos', que eso nos hizo así. ¡Benditas abuelas y abuelos!

–¿Y con el swing se nace o se hace?

–Todo el mundo tiene un swing, lo que pasa es que hay gente que no lo sabe.

–¿Jairo sería Muchachito sin el inmenso Gato Pérez?

–Definitivamente no, ni sin Kiko Veneno, Jonathan Richman y Peret. El Gato para mí cuando era niño me calaba como si hubiera venido del cielo, hay muchas cosas que con el tiempo me han unido a él, cosas que tienen que ver más con la persona que con el arte, es un angelito que nos ayudó a muchos a encontrar un camino mientras nos mostraba una Barcelona que echo de menos.

–¿Somos justos en este país con nuestros grandes artistas desaparecidos?

–Yo diría que más bien que tenemos mucho arte a pie de calle, y que hay un público para cada uno de nosotros y nosotras, después está la industria y sus derroteros, modas y demás.

–¿El bombo siempre a negras, como el corazón?

–A veces tumbao, como el cuerpo.

–¿Qué puede salir mal, además de la luz?

–Es como esas frases de… En la mezcla se arregla, cuando falla el optimismo hay que ser vitalista.

–Ha vuelto también con sus G5 ¿Qué ha aprendido de cada uno de sus socios?

–Te diré lo que me respondo en los dos segundos que tardo en pensar en mis compañeros: Canijo, valentía; Tomás, arte encarnado; Diego, sabiduría, y Kiko, genialidad… Todos juntos: ¡familia!

–Y arranca en Granada ¿por algo especial, porque aquí es como de la familia?

–Porque estoy loco por volver a probar una tostada como la de Peligros. Gracias, os esperamos en los bolos.