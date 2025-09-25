Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Natalia Dicenta y Lola Herrera, en un momento de la obra. F. P.

Lola Herrera | Actriz

«La situación que vive Gaza es un atropello en pleno siglo XXI»

La intérprete más reconocida del teatro español presenta de hoy al sábado 'Camino a la Meca', y abre temporada en el Isabel la Católica

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:20

Hablar de la actriz vallisoletana Lola Herrera (1935) es hacerlo no sólo de una artista, sino de un ser humano absolutamente incombustible. En las pantallas ... y las tablas –un terreno donde, todos lo reconocen es la reina absoluta– y en su propia vida, casi nada le ha sido fácil. Siempre será recordada como la Carmen Sotillo de 'Cinco horas con Mario', un montaje con el que pasó por Granada en la gira de despedida del personaje, pero obviamente, es mucho más. En 'Camino a la Meca', que presenta de hoy al sábado en el Isabel la Católica, su personaje es el de Helen Martins, una escultora que luchó contra el appartheid sudafricano, siendo incomprendida y a veces perseguida en silencio por tal postura. Como su protagonista, Herrera es una mujer de convicciones, que no tiene ni edad ni ganas para esconderse de nadie.

