Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Tiki Phantoms durante una actuación en Sierra Nevada. IDEAL

Sierra Nevada, 'Grandes éxitos'

Por todo lo alto ·

El festival cumple 15 años con varios miles de invitados

Juan Jesús García

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:12

Si se ha puesto de moda la celebración 'de los 15' entre la chavalería, ¿por qué no hacerlo con otros eventos? Así, el festival 'Sierra ... Nevada por Todo lo Alto' ha cumplido los tres lustros con un programa que, haciendo un símil discográfico, podría llamarse 'lo mejor de', ya que concentra en dos noches las treinta anteriores… ¡un mes entero de músicas ya!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Madrugada de lucha contra el fuego en la Fuente de la Bicha
  2. 2

    Dos detenidos por una supuesta agresión sexual en Pulianas
  3. 3

    El náufrago de Motril salió a bucear con unos amigos cerca de Ceuta y se perdió
  4. 4

    «Lenguas de fuego rodearon el restaurante y nos pusimos a echar agua»
  5. 5 La complicada recogida del higo chumbo en la finca de ocho marjales de un pueblo de Granada
  6. 6

    El piloto fallecido en Loja era de Málaga y practicaba ala delta de forma habitual
  7. 7

    «Los 60 trabajadores están muy afectados y hemos pedido su evaluación psicológica»
  8. 8 Detienen al ladrón de farmacias de Maracena que se llevó un botín de 1.200 euros
  9. 9 La pequeña y nueva cafetería de calle Elvira que vende el «mejor matcha de Granada»
  10. 10 Madrugada de lucha contra el fuego en la Fuente de la Bicha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sierra Nevada, 'Grandes éxitos'

Sierra Nevada, &#039;Grandes éxitos&#039;