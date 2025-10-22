Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de la gala de entrega de los VI Premios Andaluces de la Moda, celebrada en Sevilla

La Semana Internacional de la Moda de Andalucía traslada su sede a Granada para sus dos ediciones de 2026

Con motivo del 25º aniversario de la Semana Internacional de la Moda de Andalucía, se celebrará una edición especial en Nueva York, en Estados Unidos, consolidando la presencia internacional de la moda andaluza y reforzando los lazos entre España y el país norteamericano

Europa Press

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:33

La Semana Internacional de la Moda de Andalucía (SIMA 41) ha anunciado el traslado de su sede a la ciudad de Granada para sus dos ediciones previstas en 2026, en el marco de «un paso decisivo en la expansión y consolidación» de la cita y en su «compromiso con la descentralización y la proyección cultural» de la comunidad autónoma.

El comité organizador de SIMA 41 ha informado en una nota de prensa que Granada será así el epicentro de la moda andaluza durante todo 2026, uniendo patrimonio, turismo y creatividad en un mismo escenario. La ciudad, «reconocida por su riqueza artística y su vocación internacional, ofrecerá un marco incomparable para mostrar la evolución del diseño andaluz, su conexión con la artesanía y su creciente influencia en los mercados exteriores», han indicado desde la organización.

Además, con motivo del 25º aniversario de la Semana Internacional de la Moda de Andalucía, se celebrará una edición especial en Nueva York, en Estados Unidos, consolidando la presencia internacional de la moda andaluza y reforzando los lazos entre España y el país norteamericano.

Este evento extraordinario situará la creación andaluza en uno de los escaparates más importantes del mundo, «proyectando el talento y la identidad del diseño hecho en Andalucía». Con esta nueva etapa, la SIMA 41 ha incidido en que reafirma su compromiso con «la innovación, la sostenibilidad y el talento joven, apostando por un modelo de crecimiento que conecta tradición y futuro, territorio y proyección global».

