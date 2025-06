Seis poetas de Albolote se reúnen en torno al magisterio de Antonio Carvajal

José Antonio Muñoz Granada Jueves, 19 de junio 2025, 00:15 Comenta Compartir

La Casa de la Cultura de Albolote fue el escenario donde en la tarde de ayer se presentó el volumen 'Seis poetas en Albolote', que ha editado la colección Al Tignari del consistorio metropolitano. Este es un libro colectivo que recoge poemas de los autores locales Antonio Carvajal –maestro y referente del resto–, José Antonio Ramírez Milena, Emilio Ballesteros, Constanza González Ferrer, Juan Carlos Rodríguez Torres y Marcelo García. El libro tiene la particularidad de que, si bien algunos poemas ya fueron publicados en su día, la mayoría de los reflejados en él tiene carácter de inédito, lo cual, como afirmó Carvajal, añade valor a un libro ya de por sí interesante, dada la variedad de estilos de cada autor y la calidad de los textos.

Haciendo gala de su humor habitual, Carvajal afirmó que desde que poco después de cumplir los 20 años dejara de residir de forma permanente en Albolote, no había tenido «un recibimiento tan caluroso», y se remontó a un viaje que hizo por Castilla con 40 grados de temperatura. «Imaginen el calor que podía hacer en Albolote. Como el de hoy (por ayer)».

Luego, pasó a contar el origen de la colección Al Tignari, como consecuencia, dijo, de una norma gubernamental, la que permitió el matrimonio de personas del mismo sexo. «Me pareció que la ley se quedaba exclusivamente en la cuestión sexual, sin tener en cuenta que hay uniones que llegan a materializarse por distintos motivos», recordó. El primer volumen de la colección fue una antología de poemas de amor del propio Carvajal que se regaló a las parejas que fueran amparadas por esta ley. Después, en esa misma iniciativa editorial, fueron apareciendo diversas antologías de autores como Emilio Ballesteros, «un gran amante del verso y la palabra escrita». Más tarde, llegaría la de Constanza González Ferrer, nacida en Cataluña pero alboloteña de raíz. Una llamada de Inmaculada López Calahorro, profesora de Secundaria, puso a Carvajal en la pista de la obra de Marcelo García, y en ese punto fue cuando la colección comenzó a llamarse Al Tignari, que hace referencia al poblado de Tinas, hoy desaparecido.

En 2008, en el aniversario de la publicación de 'Tigres en el jardín', la primera obra de Carvajal que vio la luz, le pidió al Ayuntamiento que continuara la colección con las obras de Juan Antonio Ramírez y el resto de los autores que forman parte del libro presentado ayer. Dentro de la colección está también precisamente, la versión que hiciera Ricardo García de 'Tigres...', donde intervino el original, tachando las palabras que no eran necesarias para sostener su discurso, algo que no sólo no molestó al maestro, sino que le gustó. «No es el primer artista que interviene un libro. Claudio Sánchez Muros también lo hizo, y este caso es un buen ejemplo de transmisión de la cultura».

Para finalizar su intervención, Carvajal agradeció la generosidad del Ayuntamiento de Albolote de mantener la colección, independientemente del color político de quienes gobernaran. También, que lo hayan hecho a petición suya, y finalmente, el hecho de que media docena de poetas –un número estupendo, ya que los huevos antaño se vendían por medias docenas– hayan visto sus letras impresas. Además, abrió la puerta al futuro, a que otros autores que pidan ser incluidos, formen parte de Al Tignari.