Un momento de la actuación de Sarajevo 84 en Lemon Rock. FOL CONTRERAS

Sarajevo 84, la fiesta continúa

El grupo granadino ha publicado su nuevo disco, 'The after party', que estrenó en el Lemon Rock y llevará por España en una gira que continúa esta semana

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

La banda granadina de indie pop Sarajevo 84 tiene nuevo trabajo bajo el brazo. 'The after party' es la nueva creación de Andrés Martínez, Miguel ... Ángel García, Débora G. Izquierdo y Óscar Nienor, y tras siete años 'on the road', certifica el buen momento que vive una banda que ya sorprendió con su anterior trabajo, 'Da Club', producido, como este, por Carlos Hernández Nombela. Tras su presentación en Lemon Rock, comienzan ahora una gira que les llevará por Torremolinos, Córdoba, Madrid (dos días), Granada de nuevo (el 20 de diciembre en Rock'n'Rolla), Almería, Gibraltar y Puerto de Santa María.

