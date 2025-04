Sara Armada: «Construir un proyecto musical en Granada tiene un sello especial debido al enorme bagaje cultural que tiene»

Una de las personas más inquietas en la música de la ciudad es Sara Armada Díaz. Se la puede encontrar en varios frentes simultáneos, desde ... hacer crítica musical en Mondo Sonoro a tocando encima de un escenario. También ha tomado el relevo de, por ejemplo Eduardo Tébar, atendiendo intensivamente y defendiendo la producción musical granadina en la radio, y a la par es la conductora de buena parte de las mesas redondas que realiza la Fundación Miguel Ríos. Y por su fuera poco, puede 'pinchar en cualquier garito, o, como teórica graduada en musicología, publicar textos eruditos sobre la música contemporánea. Recientemente su libro '¿El indie es de ellos? Mujeres en la escena musical independiente', ha recibido el 'Premio de Ensayo Carmen de Burgos 2024'. Sara necesita días de 48h para tanta actividad.

- Divulgadora, estudiosa investigadora y practicante… ¿Cómo surgió su enamoramiento de la música?

- Me empecé a interesar por la música hacia los 15-16 años porque tenía un amigo que coleccionaba vinilos y a veces me invitaba a su casa a escucharlos. A partir de ahí me apunté a clases de guitarra y fui a un campamento de música rock en el que ya me enamoré definitivamente. Fue ahí donde decidí que tenía que estudiar musicología.

- Prácticamente toda su formación ha sido en Granada, una ciudad intensamente musical ¿ha influido la ciudad y su ambiente en su desarrollo?

- La verdad es que Granada me cambió la vida a varios niveles. Por un lado, los profesores y profesoras de universidad que tuve aquí eran muy-muy buenos y me devolvieron la motivación por la musicología, así que ya decidí que tenía que continuar mis estudios aquí. Aparte del tema académico, lo que me encantó fue ver la cantidad de oferta cultural que tenía la ciudad y la cantidad de bandas emergentes que había. Recuerdo ir al primer 'Emergentes Granajoven' tras la pandemia y flipar con el buen rollo que había entre los artistas que tocaban. Pensé: «yo quiero formar parte de esto».

- Como especialista ¿qué piensa que tiene esta ciudad para generar tanta música?

- Yo creo que se debe a un cúmulo de factores: por un lado, pienso que la gente que hace música es bastante acogedora, lo que motiva bastante de cara a crear una agrupación. Todas las personas que yo he conocido en el ambiente musical siempre han estado muy dispuestas a ayudar y echar un cable cuando hace falta, y eso crea un ambiente propicio a la creación y la creatividad.

También pienso que construir un proyecto musical en esta ciudad tiene un sello especial debido al enorme bagaje cultural que tiene y los grandes nombres que han salido de ella.

- ¿Sigue tocando con el Rey Amarillo?

- Ahora mismo Rey Amarillo está un poco en pausa debido a que estamos cada uno dedicándole más tiempo otros proyectos. Esperamos sacar un álbum y un par de singles que ya teníamos grabados para finales de este año y, a partir de ahí, no sabemos qué pasará. Aunque me da un poco de pena, me llevo muy buen recuerdo de los años que hemos estado en activo y de todo lo que he aprendido de este proyecto.

- Y ejerciendo de DJ también…

- Sí, este año de hecho voy a estar bastante activa como DJ: aparte de pinchar en Planta Baja, Ruido Rosa y Lemon Rock, voy a estrenarme en un par de festivales esta primavera. Tengo muchas ganas de preparar esas sesiones y ver cómo me desenvuelvo en ese formato.

- ¿En la práctica le sirve lo aprendido y estudiado o prefiere la naturalidad y la espontaneidad?

- Yo creo que mi formación como musicóloga me ha sido fundamental para desarrollarme como intérprete. Al final creo que muchas veces confundimos «naturalidad» con «simpleza» y que una puede, desde su formación, hacer cosas espontáneas y un poco rebuscadas al mismo tiempo. Personalmente me ayuda mucho tener herramientas «técnicas» o «teóricas» (si queremos llamarlas así) y luego decidir si quiero usarlas o no.

- Su trabajo de investigación le ha aportado ya algunos premios ¿no?

- Sí, recientemente he ganado el Premio Carmen de Burgos de ensayo otorgado por la Diputación de Almería. Ha sido toda una sorpresa para mí, la verdad, y estoy muy contenta de que haya gente a la que le parezcan interesantes mis ideas como investigadora.

- ¿En verdad el indie es de ELLOS, o era?

- Lo ha sido durante mucho tiempo, pero eso ya se ha acabado. Si nos fijamos en la cantidad de proyectos capitaneados por mujeres que han surgido en los últimos 15 años, es para alucinar, la verdad. Además, lo más importante de todo esto es que la entrada de cada vez más mujeres en este circuito ha introducido nuevos discursos e ideas relacionadas con el feminismo. Ahora es común encontrar canciones que hablan de temas como la reivindicación de la sexualidad femenina, la solidaridad entre mujeres, los cuidados o los roles de género, e incluso canciones que ponen sobre la mesa los abusos masculinos. Creo que estamos en un momento bastante guay en lo que se refiere a redes de apoyo femeninas dentro de la escena, y que hay que seguir poniendo en discurso estas cuestiones.

- Se lo pregunto porque Granada se está llenado de mujeres instrumentistas y grupos enteros como nunca antes…

- Totalmente. Es cierto que yo no puedo establecer una comparativa porque no llevo tantos años en Granada, pero la cantidad de mujeres instrumentistas, DJS y cantantes que hay en esta ciudad es una locura. Está claro que quien no programa mujeres es porque no quiere o porque las esquiva, porque haberlas haylas y con muchos sonidos diferentes.

- También le he leído alguna publicación sobre rap y feminismo…

- Sí, recientemente publiqué mi primer artículo de investigación en «TRANS: Revista transcultural de música». En el artículo hablo de cómo se ha desarrollado la escena de rap feminista en España, iniciada con la icónica Gata Cattana y ahora continuada, entre otras, por Carmen Xía. Me parece muy interesante cómo el hecho de que Carmen cante además de rapear transforme su discurso completamente.

- Leyéndolo me recordado del libro de Monty Peiró sobre género y rock and roll ('El diablo vino a mi')…

- Conozco el libro pero ¡aún no he podido dedicarle tiempo! Lo tengo pendiente para leerlo próximamente.

- La hemos visto de persona para todo en la Fundación Miguel Ríos ¿qué tal la experiencia en estos dos años que lleva de actividad?

- La verdad que trabajar en la Fundación Miguel Ríos es de las mejores cosas que me ha pasado tras terminar la carrera. Es emocionante formar parte de una entidad tan joven que se está todavía construyendo a sí misma, y me alegra mucho estar formando parte de ese proceso y ver cómo poco a poco se va haciendo cada vez más hueco en Granada. Además, siento que los valores que se defienden y protegen desde la Fundación son bastante parecidos a los míos, y eso me hace estar aún más conectada con el trabajo que hago allí.

Por otro lado, está siendo todo un lujo conocer a la familia Ríos y al propio Miguel, que es encantador.

- Y también escuchada radio, dedicada a la escena granadina, algo que hace tiempo no existía en esos medios…

- Empecé en la radio universitaria como parte de unas prácticas extracurriculares y estando allí pensé en hacer algo que por un lado me representase a mí como locutora y por otro aportase algo nuevo que no se estuviese haciendo. Estuve bicheando y me sorprendió bastante ver que no hubiese ningún podcast en ese momento dedicado a la escena local. Ahí nació 'Ruidosa Granada', un programa de entrevistas en el que entrevistaba a grupos pequeños, medianos y grandes de Granada. La verdad que tenía un poco de miedo de que los músicos pasasen de mí al pedirles una entrevista, pero fue todo lo contrario: todo aquel al que contactaba se ofrecía dispuesto a ser entrevistado, e incluso mucha gente me pasaba contactos de otras bandas a quienes también les interesaba el formato. La primera temporada finalizó habiendo entrevistado a Juan Alberto de Niños Mutantes y a Noni de Lori Meyers, que fueron super agradables y apoyaron un montón el programa. Estoy muy contenta de la red de amigos que se ha creado alrededor de 'Ruidosa Granada' y tengo muchas ganas de seguir desarrollando el programa.

- ¿Qué proyectos se trae entre manos, si es que le queda tiempo…?

- Ahora mismo estoy viendo cómo reinventar 'Ruidosa Granada'. Por un lado, el podcast va a empezar a tener vídeo también, lo cual creo que va a aportar un montón al formato, y además estoy viendo de qué manera hacer guiones un poco más rebuscados, que no vayan a lo obvio. Pronto saldrá el primer programa de esta nueva etapa, en el que entrevisto a Carmen Xía. Por otro lado me he aliado con el estudio de grabación Producciones Peligrosas para producir las 'Sesiones Ruidosas', un formato de sesiones en directo con entrevistas a artistas. Ya llevamos un par de episodios y creo que está funcionando muy bien. También he empezado a tocar en un grupo de grunge pop granadino llamado Blanca Adelfa, junto a Irene y Candela dos instrumentistas maravillosas que también tocan en otras agrupaciones de la ciudad.