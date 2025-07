Por Santiago, festivales y conciertos hago

JAMES CARTER: SAXO PRESIDENTE

Tiene nombre de primer ministro, y los sería si no hubiese vivido antes Lester 'Pres' Young. Artista siempre intrigado por los ... contrastes y los híbridos, Carter se resiste a las etiquetas. Nacido y criado en Detroit, creció rodeado de música, absorbiendo todo lo que escuchaba: desde funk y fusión hasta rock, soul y jazz acústico. Fue el trompetista Lester Bowie, quien primero llevó a Carter a Nueva York en su proyecto Organ Ensemble, donde le cogió el gusto al Hammond. El que fuera 'joven león' por sus dotes estratosféricas cierra ahora el ciclo con su trío también de órgano en el Festival de Jazz de Almuñécar recordando la sonoridad tan clerical de este formato. El miércoles a las 22h.

TRAVIS: GRANADA-TEXAS

En la deliciosa película 'París-Texas', Travis, ese entrañable personaje interpretado por Harry Dean Stanton sobre la sedienta banda sonora de Ry Cooder, sigue siendo inolvidable cuarenta años después de conocerlo. A unos estudiantes escoceses les causó el mismo impacto que a todos los espectadores, tanto que decidieron nombrar su proyecto musical en su recuerdo. La banda afincada en Glasgow se situó en la primera fila con sus dos segundos discos 'The Man Who' y 'The Invisible Band', justo en el cambio de siglo, siempre con el carismático Fran Healy. Vendieron millones de ejemplares y amasaron una quincena de discos de platino, siendo uno de los nombres icónicos del denominado 'Brit pop', que con el regreso de los hermanos Gallagher a la actividad está teniendo un resurgimiento mediático para todos los del paquete. Sin embargo Travis siempre han estado ahí, y veinticinco años después de su disco de debut, y diez discos más tarde, apareció el más que notable 'L.A.Times' (2024), inspirado en la ciudad californiana. Travis forma parte del programa descentralizado 'Caixabank-1001noches' tocando en el Palacio de Congresos el jueves (22h).

CARLOS SOTO FOLK SEXTET: PARAPANDAFOLK1

Si recuerdan haber bailado con los vallisoletanos Celtas Cortos, tendrán en la retina a un músico con aspecto de gnomo salido de debajo de una seta tocándola flauta. Él era y es Carlos Soto. Fundador de la marca, la abandonó a principio de siglo para comenzar una vida propia. Carlos creó en 2011 el proyecto Castijazz (también conocido como Carlos Soto Folk Sextet/Quintet), con el que fusiona músicas tradicionales de Castilla y León con sonidos celtas, sefardíes y mediterráneos. El proyecto nace justo después de ganar el Premio Europeo de Nueva Creación de Folklore «Agapito Marazuela» en abril de 2011. Carlos es además productor e investigador musical, con estudio en San Miguel del Arroyo donde graba y produce (20 discos publicados alrededor del proyecto), además de estudiar música árabe, sefardí y jazz. El flautista estará en Íllora junto a los burgaleses de El Nido el jueves (22h).

CARMEN ALCOLEA POLKA DOTS: MÚSICA EN LOS RINCONES

Voz autorizada del novedoso ¿(y perdido?) ciclo 'Dejazz', Carmen Alcolea es una cantante y profesora de canto en Granada conocida por su trabajo en proyectos de jazz clásico y contemporáneo, incluyendo el Carmen Alcolea Quartet y el Lemon Jazz'n'Blues. Además de su carrera musical, es graduada en Historia y Ciencias de la Música y una intesna preparación pedagógica en este campo. Entre sus muchos proyectos el más portátil es el Polka Doots Dúo, a medias con el guitarrista Sylvain Rouviere, guitarrista francés con antecedentes en marcas como Inertia y Minuit 10. Ahora se presentan con un amplio repertorio 'íntimo' «desde swing hasta baladas

introspectivas, pasando por la reinterpretación de boleros y otras sonoridades latinoamericanas» el jueves en la calle Arrabal de Salobreña (22h) dentro del ciclo 'Música en los rincones'.

JUANA GAITÁN 4: JAZZ SOLIDARIO

Juana Gaitán es guitarrista, cantante y compositora colombiana residente en Sevilla. La acompañan Bernardo Parrilla en los vientos, Javier Delgado y Nacho Megina en las sección de ritmo para dar voz al Proyecto Jazz Colombia. Ofrecen un repertorio compuesto de canciones tradicionales latinoamericanas y composiciones propias con la influencia del jazz en la armonía y en la improvisación colectiva. La poesía constante y las historias narradas en las canciones hacen muy activo el papel del oyente, resonando con cada persona a un nivel íntimo y cercano. Los ritmos interpretados y la breve explicación de sus orígenes convierten el concierto en un viaje didáctico por diferentes regiones América Latina. Estrena el disco 'De aquel alto vengo' centrado en la música de su tierra. Jueves (22h) en Cajagranada, gratis previa entrega de un kg de comida no perecedera con destino al Banco de Alimentos de Granada.

CHIMO BAYO: ¿ÉSTA SÍ?

Qué decir a estas alturas de este valenciano que marcó la década de los noventa, y fue la figura inconfundible de la 'Ruta del bakalao' levantina. Su éxito global fue el sencillo `Así me gusta a mí' (de 1991), con el que vendió más de un millón de copias por todo el mundo, llegando incluso a ser n.º 1 de ventas en Japón e Israel, siendo el maxi sencillo más vendido en la historia de España. Su imagen, con gorra y linternas en las sienes, representó como ninguna otra el tecno costero mediterráneo. Al cabo de los años Joaquín Bayo sigue llenado los escenarios en facetas más de presentador, animador y showman, sin decidir aún 'cuál' es la que se va comer. Estará en un cartel sin desperdicio nostálgico con otras figuras de la pista como Paco Pil & Brisa y Locomía entre otros. Y es que a Torrenueva le ha dado por entre lo retro y lo vintage, ya que al día siguiente actuarán Fórmula V y Los Puntos.

CHRISTIAN MCBRIDE: MR BASSMAN

El que fuera a la vez joven y veterano sobradamente preparado, a sus 53 años es un verdadero maestro que en cualquier formato ejecuta puro jazz de la escuela Ray Brown (a quien homenajea en este concierto con Benny Green And Greg Hutchinson). Es el bajista por excelencia del jazz 'made in USA' de las últimas décadas, destilando una clase y un poderío que le han hecho acreedor de excelentes elogios por parte de la crítica especializada. También ha frecuentado terrenos adyacentes como el R&Blues (Isaac Hayes, Chaka Khan, Natalie Cole, Lalah Hathaway y James Brown) y el pop (Sting, Carly Simon, Don Henley y Bruce Hornsby). Viernes 25.

AMANCIO PRADA: LIBRE NOS SIGUE QUERIENDO

Distinto a todos y con una personalidad fuerte e inconfundible, el cantautor berciano Amancio Prada lleva en activo desde 1974, cuando publicó su primer disco, cantándole a lo místico y a lo carnal, en ambos caso con un nivel de afectación único, y que roza la abrasión interna. El historiador de la canción de autor Fernando Lucini, confiesa tener «una especial admiración hacia Prada, tanto en lo que se refiere a su persona –de tremenda humanidad–, como en lo relativo a sus creaciones como compositor e intérprete –de tremenda sensibilidad» El viernes estará en el Parapandafolk de Íllora en compañía de los sevillanos Stolen Notes (22h).

ROBERT PLANT: ZEPELÍN FOLK

El que fuera cantante del mayor grupo de rock que ha existido sobre la tierra no quiere ya tanto follón a su lado, y se resiste a reunir nuevamente a Led Zeppelin, y eso que contarían con el 'todo vendido' instantáneamente en cualquier parte del mundo donde tocaran. Sin embargo, pasados ya sus 75 años, sique dándose el gustazo de subirse a los escenarios para conciertos y giras de proporciones humanas, sea con Band of Joy, Space Shifters, Alison Krauss o con esta pandilla de folkies que se encontró en sus paseos campesinos. Saving Grace está compuesto en cooperativa por Suzi Dian (voz), Oli Jefferson (percusión), Tony Kelsey (mandolina y guitarra acústica), Robert Plant (voz), y Matt Worley (banjo). Todo acústico (pero bien 'enchufado') y armoniosamente rural, con briosas adaptaciones de Memphis Minnie, Moby Grape, The Band, Neil Young, Richard & Linda Thompson etc… Frecuentemente sus conciertos incluyen también temas Zep. Plant estará actuando en el Palacio de Congresos el sábado a las 22h.

HABANERAS SALOBREÑA

Aunque curiosamente en desuso en La Habana, salvo por algunas grabaciones como las de la cantante Liuba María Hevia, no hay genero musical más marinero que las habaneras, por su ondulante ritmo que acomp`ñaa el mecer del aolas que acompañaron su historia: el origen de la habanera fue un baile de salón llamado contradanza cubana, que nació en Inglaterra, pasó a Francia y luego a España, donde los comerciantes de la metrópoli la llevaron a Cuba, y allí los músicos cubanos modificaron la contradanza y, a lo largo del siglo XIX, incorporaron la música de los esclavos y cambiaron el ritmo; ese fenómeno, llamado criollización, dio lugar a lo que hoy conocemos como habanera. ¿Algún género tiene una historia más viajada? Por eso un certamen de habaneras como el de Salobreña es siempre una cita deliciosa. De viernes a domingo en el anfiteatro que lleva el nombre del escritor cubano (¿casualidad?) Nilo Cruz.

AVALANCH: ASTURIAS ROCK QUERIDO

Tras una quincena de discos, una fractura por la mitad ya cicatrizada, una parada biológica (se despidieron en gira con Scorpions en 2012) y una considerable repercusión en Hispanoamérica, los asturianos de Avalanch son un grupo muy importante y querido dentro del metal clásico español, es más, en algunos medios se les ha señalado como la formación número uno del ramo. Formados en 1993 por el guitarrista Alberto Rionda, ya con su debut 'La llama eterna' causó inmediata sensación en la escena española, e incluso contó con una edición internacional en inglés. Cuando ya tienen anunciados dos meses enteros de gira americana, hace un hueco previo el sábado en Cozvijar para encabezar el festival 'Patillas Colorás' en compañía de Sunset Boulevard, Redención Zero y Manteka pa la tostá. Gratis, por cierto.

MERCEDES PEÓN: FOLKTRÓNICA

Llegó por aquí, como tantos otros artistas inéditos, al Parapanda Folk. Sí 'Folk', porque esta erudita compositora y multinstrumentista igual golpea con una roca un azadón que dispara todo tipo de secuencias electrónicas: ¡en su música conviven miles de años de distancia! Nacida en 1967, cuando tan sólo tenía 17 años empezó una exhaustiva tarea de recuperación de la música tradicional, recorriendo y explorando los lugares más recónditos de la geografía musical gallega. La gente más mayor le abrió las puertas de un mundo lleno de tradición oral a punto de extinguirse y ella atesoró en más de 2000 cintas todo ese legado para estudiarlo y difundirlo. Absolutamente rompedora en fondo y forma, domina una serie de instrumentos tradicionales como la gaita, la pandereita, o el pandeiro, pero en sus producciones también intervienen secuenciadores, sintetizadores, loops y samplers, mezclándolo todo en espectaculares conciertos, y no es baladí el calificativo escogido. Ella lo ha llamado 'Etnopunk' o 'Folk del siglo XXI'. Estará en el Parapandafolk el sábado 26 en compañía de Freefolk. Háganse un favor, no se la pierdan.

CAMELA: REBOBINANDO

Camela, el trío (ahora dúo) que reinó en los 90 con su tecno-rumba y sus historias de amores pasionales y sufridos desengaños, volvieron tras algunos años de silencio a recoger lo sembrado en su momento, ya casi como iconos de una época. Fueron los reyes de la cassette de carretera y mercadillo, aunque con reparos «Sobre ese tema se ha hablado mucho. Es cierto que se han vendido mucho en los mercadillos, pero también estaban en los grandes almacenes. Lo que ocurría es que nuestro editor no los declaraba y constaba que nosotros solo vendíamos en mercadillos y gasolineras. Y aunque hubiera sido así ¿Qué hay de malo en vender en esos sitios? ¿Es diferente un kilo de tomates tomate de un mercadillo que uno del Hipercor?», decían sin falta de razón. Y a pesar de vender millones de ejemplares se les ninguneó por el perfil de su clientela habitual. Regreso que fue por la puerta grande con el triple 'Rebobinando', hecho con desprejuiciados amigos como Juan Magán, Carlos Baute, Alaska, Taburete, Antonio Carmona, David Bisbal, Javiera Mena, Medina Azahara o Pitingo para celebrar su cuarto de siglo. Y haciendo gala de buen humor lo maquetaron recordando el formato cassette en la portada. El domingo cierran los conciertos de julio en Torrenueva (22h).