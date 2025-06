Santi Balmes (Love of Lesbian): «Los focos pueden dar insolación»

Los Love of Lesbian son ya una institución en el panorama pop (¿indie?) de nuestro país. Casi treinta años después de que Santi Balmes, Jordi ... Roig, Joan Ramon Planell y Oriol Bonet decidieran el nombre del que iba a ser el grupo de su vida, son indiscutiblemente la banda 'local' que encabeza el cartel internacional del segundo día de la primera edición del Degusta Fest, acaso la apuesta musical colectiva más importante programada en Granada desde el recientemente recordado con una magna exposición Espárrago Rock.

El sábado los barceloneses estarán acompañados por Wilco en la parte importada, y León Benavente y The Gulps por los paisanos, teniendo como entretenedores a Migue Mutante Dj, Don Gonzalo y Morrison 69 seleccionado la música en los entreactos.

Y esta actuación, acaso sea la última vez de poderlos escuchar con nuevas canciones en directo por algún tiempo, ya que han decidido ponerse en standby creativo un tiempo. ¿Mejor pausar que redundar? Pues lo tiene claro Santi Balmes, su cantante y letrista: «en realidad nunca sabes si es un buen momento para hacer cualquier tipo de cosa, no tenemos un termómetro exacto de nuestro nivel de redundancia. Lo que sí que tenemos claro es que los focos pueden dar insolación y a la sombra, al fresco, uno puede recuperarse».

Pero para consolarse a la espera de nuevas canciones que sumar a sus once discos oficiales (uno en directo) nos han dejado 'Ejército de Salvación', una referencia como pensada para esta despedida temporal entre amigos; una de ellos 'nuestra' Zahara, habitual del círculo LOL: «creo que todas nuestras colaboraciones han tenido un porqué, que todas se explican. Nuestras voces se complementan, eso está claro». Y no es la única voz invitada, que en este abrazo grupal aparecen también Leiva, los otros artistas invitados fueron Eva Amaral, Rigoberta Bandini y Jorge Drexler, «todos han sido maravillosos. En todos se ve, no solamente su esencia, sino su carácter. Son voces que acaban imprimiendo su energía anímica en los lugares donde cantan. Un lujo este ejército», comenta Balmes.

Escuchando ese álbum, que podría definirse como 'disco conceptual' en torno al concepto 'amistad', casi podía haber sido su 'Wish You Were Here' particular (por el de Pink Floyd dedicado a Syd Barrett). «Estoy totalmente de acuerdo -dice su letrista- hay muchas maneras de enfocar un disco dedicado a la amistad. Nosotros, y vuelvo a los ciclos, queríamos darle una vuelta 360º». Una colección de canciones en las que Balmes habla de la importancia de las relaciones genuinas y solidarias como salvavidas en momentos de dificultad. Canciones que, como la titular, donde cantan que: «si mañana en la orilla te miran los caimanes de la depresión/ y la tierra te enfanga, y caen tus corazas/ quiero ser tu ejército de salvación», ofreciéndose como navaja multiuso emocional, que debiera ir en el 'kit de supervivencia' que nos ha sugerido comprar para lo que pueda venir, al lado de las más prosaicas radio, pilas y latas de fabada. El sábado en directo desfilan en Armilla.