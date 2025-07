Saiko aparece con Melendi en 'La Velada' ante cuatro millones de espectadores

P.M. Sábado, 26 de julio 2025, 22:07 Comenta Compartir

El granadino Saiko ha protagonizado una actuación de gran calado en redes sociales. El escenario ha sido la 'La Velada del año 5' de Ibai Llanos, que reúne a más de 80.000 personas en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Un evento con cuatro millones de espectadores online a través de la plataforma Twitch.

El encargado de abrir 'La Velada del año 5' ha sido el cantante Melendi. Justo después ha aparecido por sorpresa Saiko, que ha cantado su tema 'Supernova', donde versiona la canción 'Un violinista en tu tejado'. «Y no lo entiendo, fue tan efímero, el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver», es la parte que se puede escuchar de este éxito de Melendi en la creación del joven de Armilla.

La Velada del Año es un evento de boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y celebridades, organizado por Ibai Llanos. Es retransmitido en Twitch anualmente desde 2021, consiguiendo el récord a la retransmisión más vista de la plataforma en la segunda, tercera y cuarta edición del evento.​