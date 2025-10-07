La rompedora mirada de Maruja Mallo sobre la mujer moderna llega al Reina Sofía En la mayor retrospectiva realizada de esta artista de la Generación del 27 se reúnen cerca de 300 obras de potente imaginario y técnica depurada

Un centenar de pinturas, otros tantos documentos y fotografías y unos 70 dibujos llegan al Museo Reina Sofía para mostrar las facetas de la artista más importante de la Generación del 27, Maruja Mallo (1902-1995). «Creó la imagen de la mujer moderna, a través de sus obras y a través de ella misma. Junto a otras compañeras, aparecía en revistas y se convirtió en el modelo de la mujer activa e independiente», describe Patricia Molins, comisaria de la exposición 'Maruja Mallo: máscara y compás'. «Ella se preocupa de crear una cosmovisión propia, en un momento que era difícil para las mujeres entrar en el mundo de lo público».

El recorrido comienza con la reunión de las cinco 'verbenas', óleos que la dieron a conocer en 1928, cuando Ortega y Gasset organizó una exposición en los salones de Revista de Occidente, publicación que se convertiría en su mejor cliente y que tiene un espacio en la muestra. Esta reunión no había vuelto a ocurrir desde entonces, hace casi un siglo. Son cuatro óleos titulados así, más otro, el primero de ellos pintado un año antes de la serie, nombrado 'El mago/ Pim pam pum', en el que el tema ya se refleja con la presencia de un alquimista con rostro de Valle-Inclán.

En estos cinco cuadros iniciáticos se perfila nítida la intención artística que la guiará hasta la madurez, aunque el aire de arte ingenuo quedara en el camino. «Entró en tromba con su primera exposición y en las 'verbenas' puede verse muy bien que para presentar a la mujer moderna utiliza a la mujer ligada a la tierra». En una época en que lo usual era ver lo popular como lo rural que desaparecía, Mallo cambió la perspectiva. «Lo popular era lo moderno», prosigue Molins. «Para ese mundo utilizaba el imaginario de lo popular a través de deportes o fiestas. Ella decía que le interesaba el Madrid confiado y alegre que existía en los años anteriores a la guerra. Empieza a apuntar a esa iconografía con sus compañeros, y es la primera vez que se presenta el mundo desde una mirada femenina».

El recorrido sigue por la sala de 'Estampas' en la que se aprecia el contraste que también caracteriza su obra. Mujeres vigorosas y libres versus maniquíes. Mujeres como ella haciendo deporte. Nadando, montando bicicleta o a caballo. A su «potente» imaginario se suma su técnica, desarrollada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (hasta 1926) y en París, donde estudia escenografía teatral. Para entonces ya había establecido amistad y colaboraciones con escritores del 27, generación a la que Mallo pertenece. Dalí, Lorca, Buñuel, Margarita Manso, María Zambrano. Concha Méndez o Rafael Alberti, que fue su pareja varios años.

Eran tiempos de cambio. «En España se está esperando la caída de la monarquía y la llegada de la República», resume Molins, en la presentación de la exhibición que puede verse hasta el 16 de marzo del próximo año. «Mallo empieza a trabajar cuando se quiere un arte renovador pero no vanguardista, como el surrealismo, que se considera que limita a los artistas. A ella le interesaban los nuevos realismos. No es en absoluto un llamado al orden como la búsqueda de un nuevo orden, que los del 27 quieren establecer a través del teatro para recuperar la relación con el pueblo. Los intelectuales confían en ese proyecto de regeneración a través de la cultura. Se involucran en la educación, como Mallo, que será profesora».

Estalla la Guerra Civil y Mallo sale al exilio. Por allí prosigue la exposición, que respeta la cronología y, al mismo tiempo, las temáticas separadas, como fue el transcurso artístico de Mallo. En Argentina tiene una etapa 'negra', «por su preocupación por lo que pasaba en España», que la comisaria titula 'Cloacas y campanarios'. También refleja su estado de ánimo, separada de Alberti, fuera de su país y sin trabajo. Se acerca al surrealismo, con aire macabros, y sostiene que este lenguaje sirve para denunciar «poderes caducos», como los eclesiásticos. Muchas de sus obras se pierden, destruidas o desaparecidas. En esta ambiciosa selección se reúne ingente documentación, incluso reproducciones, para mostrar al menos la sedimentación de aquel trabajo extraviado.

Conociendo mundo más allá de Europa se encuentra con el mestizaje americano y dedica tiempo a explorar los paisajes humanos de Brasil, una «nueva humanidad», define, que mezcla razas y también géneros con sus 'Cabezas bidimensionales' o sus 'Arquitecturas humanas'. «Son heroínas. Retrata el sincretismo que encuentra al llegar a Suramérica», dice Molins. «El exilio fue un corte absoluto con su trabajo anterior».

Hay juegos recurrentes en su obra y que la investigación del comisariado denota. La del zapato de tacón y las alpargatas, por ejemplo. Está en una de las 'Verbenas', cuando dos mujeres disuelven la distancia social en la fiesta carnavalesca. Pero también reaparece en sus autorretratos, cuando al comienzo de una serie está a punto de perder el calzado fino y luego calza unas alpargatas. «Ella habla de desclasamiento», dice Molins.

Sobre la relevancia de esta artista que «controló absolutamente su imagen y su obra desde el principio», Molins sostiene que «se dice que fue borrada, porque en la memoria han quedado Buñuel, Dalí y otros que estaban en París. Pero ella es tanto o más conocida que otros compañeros de su generación y era la artista más importante del 36, con obra en museos importantes y muy por delante que muchos compañeros».

En las galerías del museo están también sus 'Naturalezas vivas', sus óleos de redes y pescadores y su fotografía, centrada en el autorretrato, donde está su icónica 'Con manto de algas'. «En un momento que proliferan los esfuerzos para hacer visible el trabajo de las mujeres, ésta era una deuda que tenía el museo para ser saldada desde hacía demasiado tiempo», presenta Manuel Segade, director del Reina Sofía.