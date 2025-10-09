Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

«Vosotros habéis conmovido a la Alhambra, sigamos soñando juntos»

Rodrigo Ruiz-Jiménez

Director del Patronato de la Alhambra

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:24

Comenta

Gracias, Granada, por hacer de Cultur-ALH un sueño compartido. Cuentan que Bernardo Bertolucci, en el rodaje de 'El último Tango en París', hacía que ... todo el equipo mirara a través de la lente de la cámara cuando Marlon Brando se estaba acomodando en el plató. Y les decía: «Mira… ¡Es Marlon Brando!», en un tono entre incrédulo, orgulloso y onírico. Porque para él, trabajar con Brando era un sueño. Hoy celebramos que hace una semana vimos autores de ensueño caminar, vivir y soñar en nuestra ciudad. Por eso, los que cada día soñamos la Alhambra, os damos las gracias por haber hecho realidad uno de los nuestros: la primera edición de Cultur-ALH, el Encuentro Internacional de Cultura de la Alhambra. Durante tres días, más de 8.000 personas procedentes de seis nacionalidades nos conmovieron con su entusiasmo, curiosidad y emoción, confirmando que Granada respira cultura en cada esquina y que su ciudadanía está preparada para los retos y los lenguajes del siglo XXI. Y para ser una gran capital cultural del mundo (y la de Europa en el 2031).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  3. 3

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  4. 4 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  5. 5 La tienda granadina que apuesta por los jóvenes diseñadores y talleres artesanales
  6. 6

    Prisión para el marido de la excandidata del PP de Pulianas que atropelló a la pareja de una edil del PSOE
  7. 7 Viñas aclara cuándo llegará el tiempo otoñal y las lluvias a Granada y el resto de Andalucía
  8. 8

    Detienen a dos personas más por la última pelea callejera en Loja
  9. 9

    Un árbitro granadino y con lazos familiares con el Granada dirigirá el encuentro ante Las Palmas
  10. 10 La UGR busca voluntarias con nerviosismo o ansiedad para un estudio sobre  ejercicio y salud emocional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Vosotros habéis conmovido a la Alhambra, sigamos soñando juntos»

«Vosotros habéis conmovido a la Alhambra, sigamos soñando juntos»