«Vosotros habéis conmovido a la Alhambra, sigamos soñando juntos»

Gracias, Granada, por hacer de Cultur-ALH un sueño compartido. Cuentan que Bernardo Bertolucci, en el rodaje de 'El último Tango en París', hacía que ... todo el equipo mirara a través de la lente de la cámara cuando Marlon Brando se estaba acomodando en el plató. Y les decía: «Mira… ¡Es Marlon Brando!», en un tono entre incrédulo, orgulloso y onírico. Porque para él, trabajar con Brando era un sueño. Hoy celebramos que hace una semana vimos autores de ensueño caminar, vivir y soñar en nuestra ciudad. Por eso, los que cada día soñamos la Alhambra, os damos las gracias por haber hecho realidad uno de los nuestros: la primera edición de Cultur-ALH, el Encuentro Internacional de Cultura de la Alhambra. Durante tres días, más de 8.000 personas procedentes de seis nacionalidades nos conmovieron con su entusiasmo, curiosidad y emoción, confirmando que Granada respira cultura en cada esquina y que su ciudadanía está preparada para los retos y los lenguajes del siglo XXI. Y para ser una gran capital cultural del mundo (y la de Europa en el 2031).

Este encuentro nació con el propósito de ensanchar y sumar: de aportar una mirada nueva, vanguardista, integeneracional, y hasta experimental a la ya riquísima oferta cultural de nuestra ciudad. Cultur-ALH no viene a sustituir, sino a complementar y fortalecer un excelente ecosistema diverso de festivales, ciclos y ferias de primer nivel. Y lo hace apostando por la vanguardia, por una cultura expandida, sostenible, inclusiva y bibliodiversa, que conecta la literatura con la música, el arte urbano, el cine documental, la edición independiente y la esfera digital. Un nuevo espacio para que la Alhambra inspire, pero también para que se cree y produzca cultura en Granada, demostrando que ya es una gran capital cultural. Durante estas jornadas, la Alhambra fue escenario de conversaciones inolvidables entre autores de prestigio internacional, donde se habló de creación, igualdad, memoria, experimentación, inteligencia artificial y del papel de la cultura en nuestra sociedad. Vimos cómo la poesía dialogaba con el trap, cómo la palabra se mezclaba con la imagen, cómo el arte se convertía en una experiencia compartida. Cultur-ALH ha demostrado que la Alhambra no solo custodia el pasado: también fabrica futuro. Gracias a todas las instituciones, colectivos y personas que lo han hecho posible; y, sobre todo, gracias al público granadino, que, con su presencia, su calidez y su inteligencia ha situado a Cultur-ALH, y a la ciudad de los cármenes, a la altura de los grandes eventos culturales de Europa. Gracias Granada: la Alhambra conmueve, pero este fin de semana, vosotros habéis conmovido a la Alhambra. Sigamos soñando juntos.

