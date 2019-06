«Los relatos de las criadas fueron motivo de inspiración para Lorca» Los profesores Martínez, Martínez Ezquerro, Josephs, Sánchez y Morales, en el coloquio. / J.A.M. El coloquio internacional 'Lorca y su entorno' se inicia en Fuente Vaqueros con una decena de expertos en la obra del poeta granadino JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Martes, 4 junio 2019, 01:30

El Centro de Estudios Lorquianos de Fuente Vaqueros acoge el coloquio internacional 'Lorca y su entorno', que se desarrolla como prólogo al '5 a las 5', la celebración lorquiana por excelencia, que tendrá lugar mañana. La primera jornada de dicho coloquio, al que acude una decena de expertos nacionales e internacionales en la obra del poeta fuenterino, centró sus conferencias en la primigenia inspiración del poeta, en sus primeros 11 años de estancia en Fuente Vaqueros, antes de que la familia se mudara a Acera del Darro, 60, la primera dirección en la capital.

La ausencia de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, por un problema de salud que, en principio, no hace peligrar su concurso en la jornada de mañana, no impidió que el resto de conferencias aportara valiosos datos sobre esa primera etapa vital de Federico. El profesor Allen Josephs, de la Universidad de West Florida, disertó en torno a 'El romancero gitano' y comenzó su conferencia con la aseveración: «Es un lugar común decir que a los escritores no hay que creerles lo que dicen. Con el gran Federico no es así. Nadie es mejor conocedor de su propia obra, nadie más consciente de su propia poética». Y añadió: «Toda la obra de Lorca tiene sus raíces en esta Vega. Toda». Según Josephs, la presencia de Lorca en la vega, primero en Fuente Vaqueros y luego en Asquerosa, la actual Valderrubio, es clave para entender una poética que tiene su engarce en lo real, y a través de lo real llega a la abstracción».

Títeres con La Colorina

Francisco Morales Lomas, profesor de la Universidad de Málaga, y Remedios Sánchez, profesora de la UGR y codirectora del coloquio junto con Ramón Martínez, ahondaron en la descripción del Fuente Vaqueros en que vivió Federico. «En el poeta se despierta muy pronto la creatividad. Comienza haciendo teatros de títeres con las criadas, como Dolores Cuesta 'La Colorina'. Las tramas de aquellos guiñoles venían en ocasiones de los relatos, muchas veces trágicos, que estas contaban, y que fueron una importante fuente de inspiración» para el incipiente dramaturgo.

Donde quiera que va, recordó Morales, Lorca se lleva la vega consigo, y los protagonistas de 'El maleficio de la mariposa', Curianito y Curianita, tienen indiscutible conexión con la tierra de la vega. Esa vega que, tal y como afirmó la profesora Remedios Sánchez, es un paisaje con figuras, que aparece como objeto de su obra desde el punto de vista contemplativo. «La relación entre la vida y la obra de Lorca es total. El poeta huye del academicismo para fiarlo todo a su intuición y su percepción. Reelabora bucólicamente la realidad, y le añade el drama, el llanto, la tragedia que da motor a su obra. Imaginación, inspiración y evasión son los tres pilares de la poética de un Federico que nunca ni pudo ni quiso desasirse de su entorno».