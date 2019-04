La reina granadina de Youtube Estela Trujillo posa después de contestar a las preguntas de IDEAL. / JORGE PASTOR La cantante Estela Trujillo suma un millón de reproducciones en menos de un mes con su segundo videoclip, un cóver de 'Secreto' | De la noche a la mañana ha pasado del anonimato a que la reconozcan por la calle y a plantearse hacer realidad su sueño de convertirse en cantante JORGE PASTOR Granada Jueves, 25 abril 2019, 23:53

Estela Trujillo tiene 18 años. Mira de soslayo. Parece tímida. Pero sólo parece. Sus enormes uñas verdes y su estética 'trap' la delatan. Pero sobre todo la delata su voz. Su forma de cantar a lo India Martínez. Y es que su segundo vídeo musical, un cóver en clave aflamencada del hit mundial 'Secreto' de Anuel AA y Karol G, está a punto de alcanzar en menos de un mes la friolera del millón de reproducciones en Youtube. Sí, un millón de reproducciones. Un exitazo que ha sacado del anonimato, de la noche a la mañana, a esta joven de dieciocho años de Casanueva que estudia un grado superior de Integración Social en el instituto Severo Ochoa de la Chana.

«La gente me reconoce por la calle y me dice cosas», comenta Estela ruborizada y ante la atenta mirada de su padre, Francisco, que la acompaña siempre que su negocio, una pollería en la que Estela tiene que echar una mano todos los domingos, se lo permite. «Da igual que se haya acostado a las cinco de la madrugada; tiene que venir sí o sí», asegura Francisco medio en broma medio en serio.

Varios frames del videoclip de Estela Trujillo grabado por Javo. / JAVO

Y es que la propia Estela confiesa que no termina de creerse todo lo que le está ocurriendo. Su vocación siempre fue trabajar con colectivos desfavorecidos en prisiones o centros de menores, pero su gran pasión es cantar. Y ahora, abrumada por la increíble aceptación de su videoclip, rodado por Javo en pleno cauce del Darro ante «la atenta mirada de turistas y hippies con guitarras», se está planteando muy seriamente dedicarse al mundo discográfico. Fue superar las 100.000 visualizaciones y ya recibió las primeras llamadas de cazatalentos. Ahora roza el millón y le empiezan a surgir proyectos interesantes que pueden lanzar su carrera.

Por lo pronto, esta misma semana tiene previsto rodar y subir a redes su tercer clip junto a Leo Guzmán (Orquesta Tentación), un tema de Romeo Santos, Wisin y Yandel. «Romeo suele tirar hacia la bachata, pero yo me la he llevado más hacia el mambo», explica. Este sábado será su primera actuación en directo, en la discoteca Babilonia. «Estoy nerviosa y tengo que aprender a controlarlo», apostilla. Y el 6 de mayo estará en un festival en Huétor. También empieza a asomarse a los medios de comunicación y a radios especializadas en reggaetón, electrolatino y estilos urbanos como la Gozadera FM. Ahí está su público.

En cualquier caso, como repite a modo de mantra Francisco, el progenitor de Estela, «lo más importante es tener los pies en el suelo e ir paso a paso». Esto significa no descuidar nada sus estudios de formación profesional y sus obligaciones en el asador, pero también seguir formándose en clases de canto, donde se ha apuntado ante la expectativa de seguir creciendo en el complicado mercado de la música. «Me enseñan técnicas de respiración porque fuerzo mucho la garganta y luego me duele», dice Estela, quien también opta por la prudencia respecto a un mañana en el que nunca le faltará el apoyo de sus padres Francisco y Visitación y de sus amigos, que aparecen como reparto en alguna de las escenas del vídeo tomando una botella de Moet Chandon. «Aunque sólo era para decorar», apostilla Estela entre risas. Tampoco le faltarán algunos consejos de gente que sabe, como el productor Kike Rodríguez.

Las claves del éxito

Pero ¿cuáles son las claves de que su versión de 'Secreto' haya funcionado también? La propia Estela las ha analizado. En primer lugar, la elección de 'Secreto'. «Yo inicialmente quería interpretar 'Sweet but psycho' de Ava Max (276 millones de reproducciones) porque hablo bien inglés (tiene el nivel B1) pero al final, escuchando a mi entorno y la seguridad que me daba el castellano me decanté por 'Secreto' de Anuel AA y Karol G (543 millones)», comenta Estela.

También ha ayudado, como reconoce ella misma, ese punto de flamenco que le sale casi sin querer, el hecho de ser mujer en un panorama copado ahora mismo por varones en Granada y también un estilismo en el que se ven identificados muchos jóvenes (zapatillas de deporte, camiseta de baseball, pantalones, grandes gafas de sol…) Pero, sin lugar a dudas, también ha contribuido mucho el lugar elegido para el videoclip, la Carrera del Darro y el Paseo de los Tristes, las calles favoritas de Estela. «Nuestra intención –asegura– era hacerlo arriba, pero había tantísimas personas que tomamos la decisión de bajar al Darro, que llevaba el cauce bajo, y hacer parte ahí».