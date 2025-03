Un regalo escénico para abril en Granada

IDEAL Miércoles, 26 de marzo 2025, 14:40 | Actualizado 14:46h. Compartir

Un drama, una comedia, un musical, una ópera, un ballet... La cartelera granadina está, cada vez, más llena de propuestas dramática atractivas; y en abril podremos disfrutar de una auténtica experiencia terapéutica en el patio de butacas

Tras la Semana Santa llega al Teatro municipal Isabel La Católica, donde estará los días 25 y 26, 'Camino al zoo', del estadounidense Edward Albee. Es una obra que habla de la incomunicación y la soledad, en la que Juan Carlos Rubio dirige a Fernando Tejero, Ana Labordeta y Daniel Muriel. En Oferplan Granada de IDEAL ya puedes conseguir tus entradas a un precio exclusivo para las dos funciones.

En Camino al zoo dos extraños se encuentran un domingo por la tarde en Central Park, Nueva York. Peter es un hombre casado que trabaja en una pequeña casa editorial y Jerry es un hombre solitario que acaba de regresar del zoológico. Este encuentro desafiará sus percepciones sobre el amor, el fracaso, y la importancia de conectarse con alguien o algo a cualquier costo. El misterio de lo que sucedió en el zoológico se convierte en un desenlace inesperado. Una obra de Edward Albee con versión y dirección de Juan Carlos Rubio.

Originalmente titulada Peter & Jerry, At Home at the Zoo (Camino al zoo) combina la clásica obra corta de Albee The Zoo Story (1959) con su precuela, Homelife (2004). Juntas, estas obras cortas forman una historia completa de Peter, un ejecutivo editorial; de Ana, su esposa; y de Jerry, un extraño que Peter conoce en el parque.

La obra comienza con Homelife y ofrece una mirada reveladora al inestable matrimonio de Peter y Ann, sus brutales intentos de comunicarse y la soledad dentro de su vida compartida. La tensión aumenta en el siguiente acto, The Zoo Story. Mientras lee en un banco de Central Park, un extraño se acerca a Peter y declara que ha «estado en el zoológico». El hombre, Jerry, comienza a contar una historia tras otra, profundizando en la vida de Peter e intentando usurpar, sin duda, su propio lugar en ese banco, en ese parque.

