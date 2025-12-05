Un recital con mucho 'Ángel' Ángel González (Oviedo, 1925-Madrid, 2008) fue homenajeado en la sede del Ateneo de Granada en la tarde del jueves como mejor se puede recordar a los escritores, con la lectura de su palabra escrita

El poeta de la Generación del 50, Ángel González (Oviedo, 1925-Madrid, 2008) fue homenajeado en la sede del Ateneo de Granada en la tarde ... del jueves como mejor se puede recordar a los escritores, con la lectura de su palabra escrita. Y esto es lo que hicieron, a propuesta de Álvaro Salvador, quien ya participara en septiembre pasado en un homenaje a este poeta en su tierra natal. Los asistentes escucharon a Ana Barea, Antonio Campos, Gabriel Cano, Mercedes Castro, José Manuel Darro, José Domingo, Carla Friebe, Rafael Fuster, María José García Larios, Teresa Gómez, Inma López Melguizo, Pau Lorenzo, Erika Martínez, Pablo Martínez, Ángeles Mora (que no pudo asistir y que tanto su poema seleccionado como el de su autoría sería recitado por Pepa Merlo), Gracia Morales, Rosa Morillas, Isabel Motos, Miguel Motos, Beatriz Parra, Manuel Peña, Mª Cristina Olmedo, Mª Paz Sánchez y Françoise Souchet. Voces que leyeron una serie de poemas seleccionados por ellos mismos de los libros más conocidos de Ángel, como son 'Áspero mundo' (1956), 'Sin esperanza, con convencimiento' (1961), 'Grado elemental' (1962), 'Tratado de urbanismo' (1967), 'Breves acotaciones para una biografía' (1971), 'Procedimientos narrativos' (1972) o 'Deixis en fantasma' (1992).

Estos poemas fueron complementados con otros de su creación vinculados por la temática o fecha de creación con el de Ángel González. En las sucesivas intervenciones también se incluyeron breves comentarios de algunos recuerdos o vivencias compartidas con el poeta galardonado que, entre otros reconocimientos, obtuvo el Premio Adonais en 1956, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1985 y que fuera designado miembro de la Real Academia Española en 1996. Álvaro Salvador destacó el largo recorrido poético de Ángel González y su vinculación especial con Granada. «Él no viene a Granada hasta el año 1985 o 1986, cuando el Aula de Poesía lo invita a hacer un recital, siendo profesor de la Universidad de Nuevo México, haciendo amistad con bastantes de nosotros. 'Deixis en fantasma' lo escribe casi completamente aquí, en el Carmen de la Victoria, que era donde se se alojaba». El propio Salvador terminó con la lectura del poema 'Contra-orden. (Poética por la que me pronuncio ciertos días)'.

