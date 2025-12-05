Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los participantes del recital, en el ateneo. IDEAL

Un recital con mucho 'Ángel'

Ángel González (Oviedo, 1925-Madrid, 2008) fue homenajeado en la sede del Ateneo de Granada en la tarde del jueves como mejor se puede recordar a los escritores, con la lectura de su palabra escrita

Antonio Arenas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:28

Comenta

El poeta de la Generación del 50, Ángel González (Oviedo, 1925-Madrid, 2008) fue homenajeado en la sede del Ateneo de Granada en la tarde ... del jueves como mejor se puede recordar a los escritores, con la lectura de su palabra escrita. Y esto es lo que hicieron, a propuesta de Álvaro Salvador, quien ya participara en septiembre pasado en un homenaje a este poeta en su tierra natal. Los asistentes escucharon a Ana Barea, Antonio Campos, Gabriel Cano, Mercedes Castro, José Manuel Darro, José Domingo, Carla Friebe, Rafael Fuster, María José García Larios, Teresa Gómez, Inma López Melguizo, Pau Lorenzo, Erika Martínez, Pablo Martínez, Ángeles Mora (que no pudo asistir y que tanto su poema seleccionado como el de su autoría sería recitado por Pepa Merlo), Gracia Morales, Rosa Morillas, Isabel Motos, Miguel Motos, Beatriz Parra, Manuel Peña, Mª Cristina Olmedo, Mª Paz Sánchez y Françoise Souchet. Voces que leyeron una serie de poemas seleccionados por ellos mismos de los libros más conocidos de Ángel, como son 'Áspero mundo' (1956), 'Sin esperanza, con convencimiento' (1961), 'Grado elemental' (1962), 'Tratado de urbanismo' (1967), 'Breves acotaciones para una biografía' (1971), 'Procedimientos narrativos' (1972) o 'Deixis en fantasma' (1992).

