El Real Conservatorio Victoria Eugenia inaugura su primera Cátedra de Dirección Orquestal El maestro, durante la lección inaugural del curso académico, en el Auditorio de Conservatorio Superior Victoria Eugenia. / RAMÓN L. PÉREZ El director granadino Miguel Ángel Gómez Martínez impartió la primera lección, tanto de la nueva titulación como del curso académico JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Miércoles, 24 octubre 2018, 00:52

El director de orquesta granadino Miguel Ángel Gómez Martínez, titular en la actualidad de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, inauguró ayer la nueva Cátedra de Dirección de Orquesta del Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia. La Cátedra, de nueva creación y que podría llevar el nombre del maestro –tal es la intención de sus responsables–, permitirá a quienes quieran convertirse en directores tener la oportunidad de formarse en Granada, algo que fue imposible para el propio Gómez Martínez, quien abandonó su ciudad natal a los 11 años para formarse en Viena con Hans Swarowski, uno de los grandes músicos del siglo XX.

Por la mañana, el maestro impartió, junto con su esposa, Alessandra Ruiz-Zúñiga, doctora en Música pura y presidenta del Consejo Internacional de la Danza de Unesco para España y Latinoamérica, la clase magistral con la que se inauguraron las actividades de la Cátedra, mientras que por la tarde, el maestro ofreció la lección inaugural del curso en el auditorio del Real Conservatorio. Fue el de la mañana un acto íntimo, al que acudieron fundamentalmente profesores y alumnos interesados en ser algún día directores de orquesta, así como la soprano Mariola Cantarero, unida con el maestro por una larga amistad.

Gómez Martínez se congratuló, en primer lugar, del establecimiento de la Cátedra de Dirección Orquestal en el Conservatorio, para, a continuación, detallar cuáles son las claves de su 'credo' personal como director de orquesta. En este sentido, recordó las diferencias entre las distintas escuelas europeas, y destacó la importancia que la vienesa tuvo en su formación. Allí encontró a su maestro Swarowski, y una forma de dirigir que respeta al máximo la intención del compositor reflejada en la partitura. En este sentido, puso el claro ejemplo de la 'Quinta' de Beethoven. «Tiene una serie de características especiales demostrables 'científicamente'. Sin embargo, su inicio lo hemos oído de mil maneras distintas: lento, rápido, con tempo rubato, con calderones –signos de prolongación en la partitura– infinitos... Sin embargo, sólo hay una forma de interpretarla correctamente».

Ahondando en su argumento, el maestro aseguró que «sabemos cómo se compuso esta sinfonía. Beethoven es el clásico de los clásicos, que se anticipa a su tiempo introduciendo elementos románticos, pero sus partituras son muy claras». La profesora Ruiz-Macías abundó en esta cuestión, y anunció que su más reciente tesis doctoral –acumula diversos doctorados por distintas universidades europeas–, analiza 30 obras claves de la historia de la clásica, a partir de los postulados de la escuela de Viena, y delimita cuáles son las formas correctas de interpretar, dirigir y analizar dichas obras. Un trabajo de más de 700 páginas que, sin duda, ayudará a, entre otros, los futuros directores de orquesta que salgan formados de la Cátedra de Dirección orquestal de Granada.

El director granadino recordó también en ambas alocuciones, la de la mañana y la de la tarde, su vinculación con el Real Conservatorio Superior Victoria Eugenia, y cuándo entró por primera vez a examinarse, con apenas cinco años de edad. Tampoco rehuyó temas de actualidad relativos a la realidad musical granadina. De este modo, valoró con suma preocupación la situación que vive la Orquesta Ciudad de Granada, «una formación que llevo en el corazón y a la que estoy dispuesto a ayudar en lo que me sea posible, aunque no me llamen para dirigirla».

Otro asunto es el de la Fundación Gómez Martínez, pendiente de venir a Granada en cuanto se le encuentre una sede, de la que ni el maestro ni su esposa, presidente y vicepresidenta, afirmaron tener nuevas noticias. «La documentación requerida, incluyendo estatutos, inventario y certificaciones, están en manos del consistorio desde principios de año», asegura el maestro. No obstante, desde el Ayuntamiento, el director general de Cultura, José Vallejo, afirmó ayer a IDEAL que dicha sede está decidida, «que es una gran sede, céntrica» y que el propio alcalde, Francisco Cuenca, «se ha comprometido a que antes de que acabe la legislatura, cuente con todos los beneplácitos para instalarse».