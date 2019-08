Rakel Rodríguez, la granadina que danza para los sordos La granadina Rakel Rodríguez, fundadora de la compañía Arymux, ha creado la disciplina artística de la signodanza. / JORGE PASTOR Es la creadora de la signo danza, que combina danza y lengua de signos | El Circo del Sol ha llamado a su puerta y con su compañía, Arymux, ha puesto en escena siete montajes en los últimos diez años JORGE PASTOR Granada Sábado, 31 agosto 2019, 01:30

Fue hace unos días. En el Museo de la Fundación CajaGranada. Pepa Niebla Quintet ultimaba ya su precioso concierto del ciclo Jazz en la Plaza cuando invitó a subir al escenario a Rakel Rodríguez. Se avecinaba un momento mágico en una noche ya cargada de magia. Pepa explicó que conoció a Rakel en La Tertulia, que contactaron por redes hace unos años y que Rakel danzaba para los sordos. Pepa empezó cantar, y contar, la historia de una inmigrante embarazada que viajaba en patera hacia la 'tierra prometida'. Y Rakel empezó a bailar, y a interpretar para las personas con deficiencias auditivas –y para el público, en general, que abarrotaba la 'sala'–, aquella historia de vida y esperanza. Movía sus brazos y su cuerpo. Describía las olas del mar. Apuntaba al cielo. Acunaba a un bebé. Si existe el duende, «ese poder misterioso que todos sienten y ningún filósofo explica», que escribió Federico, sin lugar a dudas aquella fusión de voz y movimiento era duende.

No hace falta leer el extenso currículum de Rakel Rodríguez para entender qué significa 'expresión corporal'. Porque ella, Rakel, granadina del barrio de los Pajaritos, es expresión corporal: habla por la boca y habla con su cuerpo. Da igual que la conversación sea más o menos trascendente. La receta de los espaguetis a la carbonara o unos versos de Neruda. «Mi pasión siempre fue comunicar», asegura. Una pasión que ha convertido en su profesión. Se especializó desde muy joven en lengua de signos –ahora tiene 41 años– y es la creadora de la 'signodanza', una disciplina artística que combina la danza con el habla de los que viven en el silencio. Su proyección es tal que hasta el Circo del Sol le ha 'echado el ojo'. Un sueño que se hará realidad en el futuro, cuando termine todos los sueños que está haciendo realidad en el presente. Entre ellos, quizá el más importante, seguir creciendo junto a Arymux, un acrónimo de 'arima', alma en euskera, y 'mux', voltereta también en vasco, la compañía que fundó en 2009 y con la que está recorriendo los escenarios más importantes de España. En primavera estuvieron en el Palacio de Congresos y Expociones de Granada y, después del éxito cosechado, retornarán el año que viene.

Pepa Niebla y Rakel Rodríguez en Jazz en la Plaza. / JORGE PASTOR

Rakel, que compaginó sus estudios de Pedagogía en la Universidad de Granada con su formación en lengua de signos en la asociación Asogra y posteriormente en el instituto Alhambra, donde cursó un grado superior de la especialidad, vive en Bilbao desde hace dieciocho años. En la capital vizcaína estudió todos los palos de la danza –estuvo becada en la academia Alameda–. Clásica, jazz, contemporánea… «todos los recursos para darle a mi cuerpo herramientas para tener todas las posibilidades expresivas». Aunque más allá de estudios reglados, lo de Rakel se llama emoción y se llama vocación. También amor hacia la cultura. «Me fascina la poesía», afirma. Tanto que uno de sus montajes con Arymux es una interpretación, junto al guitarrista Irrintzi Ibarrola y el actor Felipe Loza, de las odas que Pablo Neruda dedica a la comida .

Rakel, que compagina su actividad en el escenario con la docencia –imparte workshops y clases de signodanza, y es profesora de Danza Jazz y Teatro–, es la fundadora y 'alma mater' de Arymux, donde cuenta, para algunas de sus producciones, con más de diez profesionales. En estos diez años de trayectoria han puesto en escena siete espectáculos: 'Las sombras' y 'Jenny Holzer, escritos del mundo', estrenados ambos en el auditorio del Museo Guggenheim de Bilbao; 'Bailando en silencio'; 'Signos de mujer', una obra teatral basada en texto y poesías de la escritora Gioconda Belli; 'Neruda'; 'Desde la mujer que soy'; y '1+1=3'. Esta última es una pieza coreográfica de tango y signodanza sobre la que la propia Rakel escribió un artículo titulado 'La signodanza y el tango: abrazando disciplinas'.

Premio a la creación de la Fundación Ramón Rubial Rakel Rodríguez recibió en el año 2016 el premio a la Creación Cultural que concede la Fundación Ramón Rubial por su trabajo en favor de la inclusión, educación y accesibilidad a través de las artes escénicas. Trabaja también en el ámbito artístico y en diferentes disciplinas relacionadas con personas con diversidad funcional, poniendo especial atención en la comunidad sorda y sordociega.

Colaboraciones

Rakel también realiza múltiples colaboraciones. Este verano, por ejemplo, ha acompañado a Pepa Niebla Quintet en su gira por diferentes ciudades andaluzas bailando el tema 'She was born'. En Granada actuaron el día 22 en el programa Jazz en la Plaza, que se ha venido desarrollando a lo largo del mes de agosto y este jueves quedó clausurado con el concierto de The Jump Club. Rakel nunca olvidará algunos de los momentos vividos sobre las tablas. Como los abrazos recibidos en Azpeita (Guipúzcoa) en aquel bolo junto a la actriz palestina Dana Dajani como colofón de los actos de la marcha de refugiados sirios. «Todo el mundo venía a decirnos que actuáramos en sus países de acogida», recuerda Rakel mientras señala con su dedo índice cómo se le eriza la piel. «La signodanza mueve los sentimientos y conecta los corazones», afirma Rakel, por la que se ha interesado el mismísimo Circo del Sol. «Me llamaron para una audición y me abrieron sus puertas, pero yo les pedí tiempo para llevar a cabo todos mis proyectos y seguir avanzando con Arymux», comenta. «Mis amigos –agrega– me dijeron que estaba loca por dejar pasar una oportunidad así, pero el Circo del Sol me entendió y la propuesta sigue ahí».

Arymux realiza cada año shows benéficos integrados en su programación.Han actuado en favor de enfermos de parkinson, de organizaciones no gubernamentales de familias de niños con cáncer, asociaciones de síndrome de down, asperger... «es la forma que tenemos ahora de acercarnos a esas realidades y aportar nuestro lugar».