Rafael Amargo presenta su nuevo espectáculo en Maracena y Fuente Vaqueros El artista granadino estará en estas localidades los días 10 y 11 de octubre

Ideal Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:08

Rafael Amargo regresa a su tierra con Majestad Flamenca, un espectáculo que celebra la pureza y la intensidad del flamenco en su espacio más auténtico: la recreación del tablao. Tras una trayectoria marcada por la entrega, la pasión y el éxito, Amargo vuelve a Granada para ofrecer dos funciones únicas, en el Espacio Escénico Ciudad de Maracena (viernes 10 de octubre, 20:30 h) y en el Teatro Federico García Lorca de Fuente Vaqueros (sábado 11 de octubre, 20:30 h).

«El tablao es el escenario más difícil que hay, donde bailas sin trampa ni cartón», afirma Amargo.

Con esa premisa, Majestad Flamenca propone una experiencia sincera, vibrante y profundamente emocional, donde el cante, la guitarra y el baile se funden en una entrega absoluta al público. El espectáculo recupera la esencia del flamenco más íntimo, devolviéndolo a sus orígenes: la cercanía, la improvisación y el alma.

La música que acompaña el montaje es música popular flamenca, enriquecida con tres temas originales compuestos por Daniel Cohiba, con quien Rafael Amargo prepara la publicación de un disco de fusión entre flamenco y electrónica. Una propuesta sonora que une tradición y modernidad sin perder la raíz, reflejando el espíritu contemporáneo del artista.

En esta ocasión, Rafael Amargo se reencuentra con Alejandro Granados, a quien considera su maestro, y con quien mantiene un vínculo artístico y personal que se remonta a 1993.

«Volver a estudiar o trabajar con Alejandro es como regresar a mi escuela, a mi entrenamiento —explica Amargo— porque depuro técnica, pero sobre todo aprendo a bailar, bailando. Con él monté mi primer baile flamenco en solitario, me preparó para mi primer viaje a Japón, para mi salida en el Festival de Jerez junto a Lola Greco, para Picasso Flamenco, para temporadas en tablaos madrileños y en galas de estrellas. Volver a compartir escenario con él es regresar a mis raíces.»

Majestad Flamenca es, en definitiva, una declaración de amor al arte jondo, al oficio y a la verdad del baile. Un homenaje a la nobleza del flamenco en su estado más puro, en el que Amargo está acompañado, además de por Granados, por el arte de Juan Amaya «El Pelón», Sandra Hita, Vicky Duende, Luisa Chicano y Sandra Abril.