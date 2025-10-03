Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Un momento de la charla de Rushdie y Neuman. ARIEL C. ROJAS

CULTUR_ALH

«Quien quiso matarme está en la cárcel y yo en la Alhambra. He salido ganando»

El escritor de origen indio Salman Rushdie abrió el encuentro literario cultur_ALH y habló con humor y profundidad sobre los avatares de su vida y sus letras

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:02

Comenta

El Palacio de Carlos V fue el escenario donde se inició en la tarde de ayer el encuentro literario cultur_ALH en su primera edición, ... una cita que se desarrollará hasta mañana domingo en diversos escenarios vinculados a la Alhambra, que a través de su Patronato es el principal impulsor de la iniciativa, dirigida por Ana Gallego, decana de la Facultad de Filosofía y Letras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  2. 2 Cortes de tráfico en la Circunvalación de Granada por la instalación de nuevas luces hasta el 30 de diciembre
  3. 3 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  4. 4 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  5. 5

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  6. 6 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  7. 7 Herido grave un menor tras ser atropellado en calle Recogidas
  8. 8 Herido grave el acompañante de un motorista al salir despedido tras chocar con un coche en Maracena
  9. 9

    Salud investiga una intoxicación leve en un hospital de Granada
  10. 10 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Quien quiso matarme está en la cárcel y yo en la Alhambra. He salido ganando»

«Quien quiso matarme está en la cárcel y yo en la Alhambra. He salido ganando»