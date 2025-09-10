'La Quinta de Mahler' inaugura el Espacio Sinfónico de la OCG

IDEAL Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:11 Compartir

La temporada de conciertos del Espacio Sinfónico de la Orquesta Ciudad de Granada (OGC) se acerca, y este año el foco estará en la obra monumental de Gustav Mahler. En total, se ofrecerán once conciertos que rendirán homenaje a uno de los compositores más influyentes de la música clásica, interpretando un repertorio que incluye hasta seis de sus obras. Entre ellas, se presentarán tres de sus sinfonías, el 'Adagio' de su inconclusa Sinfonía núm. 10, los Rückert-liede* y la aclamada Canción de la tierra.

Este ciclo contará con la participación de destacados directores invitados, como Joseph Swensen y Christian Zacharias, quienes regresan al podio de la OGC. Además, se darán la bienvenida a nuevos talentos que debutarán frente a la orquesta, como Philip von Steinaecker, Samuel Lee y Heinz Holliger.

El primer concierto de esta temporada será 'La Quinta de Mahler', programado para el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre a las 19:30 horas en el Auditorio Manuel de Falla. Oferplan Granada de IDEAL también se une a la celebración, ofreciendo un número limitado de entradas para el concierto del sábado a un precio exclusivo en el marco de su espacio 'Los sábados son de la OCG'

La Sinfonía nº 5 de Gustav Mahler es una de las cumbres de la música universal, y su ejecución en vivo promete ser una experiencia inolvidable. Desde la sombría Marcha Fúnebre que abre la obra, pasando por la energía vibrante del Scherzo, hasta la belleza arrebatadora del célebre Adagietto, conocido por su inclusión en la película *Muerte en Venecia*, esta sinfonía es un viaje emocional que explora temas tan universales como el amor, la pérdida, la plenitud y la esperanza.

Con su monumental estructura de cinco movimientos, Mahler ha creado un universo sonoro complejo y humano. Asistir a este concierto es una invitación a sumergirse en una experiencia musical única que combina fuerza, sensibilidad y un final apoteósico.