Soleá Morente no tiene un momento de respiro. No para. Y si no tenía suficiente con su programa en Radio3, ocasionalmente la televisión, los conciertos ... y los discos, ahora también lleva el timón de la Fundación que lleva el nombre de su padre. Desde hace dos años ha ido soltando con cuenta gotas algunas de las canciones que ha hecho con Guille Milkyway de La Casa Azul, cuya colección definitiva, 'Sirio B', se publicó esta semana. Un disco cuyo nombre viene de la estrella más luminosa del universo y que según su compañía «se caracteriza por ser un ejercicio musical inabarcable. Un álbum en el que la paleta de estilos musicales es inagotable». Nada nuevo en esta artista mutante. 100% Soleá.

–No conozco a nadie que cambie tanto de piel en cada disco.

–Sí (sonrisas), la verdad es que esto ha sido otro viaje muy diferente a los anteriores; cada disco va reflejando las diferentes etapas del artista, lo decimos todos, y aquí he viajado por el espacio junto a Guille.

–¿Nos quedan muchas Soleas por conocer?

–Quedan muchas más, porque, claro, vas aprendiendo… Yo trabajo mucho desde la experimentación, es mi método, entonces voy descubriendo maneras de expresarme, de escribir… Y me gusta profundizar en ellas. Ahora tengo en la cabeza 'Sirio B', pero ya van apareciendo nuevas ideas…

–¿Volverá al flamenco puro alguna vez?

–No tengo claro cuándo, pero es algo que me gustaría hacer desde una madurez. Sí creo que en un momento bueno volveré a casa, porque el flamenco para mí es la cultura de mi casa, el oficio de mi familia y me ha dado mucho… ¡Me lo ha dado todo, y tengo un compromiso pendiente con él!

–El disco sale ahora, pero podía haber sonado en los 70.

–Trabajar con Guille ha sido una máster de lujo. Es una persona que conoce tanta música y es tan apasionado en la investigación… Luego tiene su personalidad, que es muy marcada, pero bebe de muchísimas músicas de todas las épocas. En el disco vamos de inspiraciones de Esquivel a la rapera Bb Trickz. Hay música electrónica nacida en el dub jamaicano, en la que yo no había profundizado, y hacerlo con Guille ha sido apasionante. Hay también rumba, que fue el ingrediente que nos unió: recuerdo la primera vez que escuché la de la película 'Yo también', iba camino de Madrid con mis padres y reconocí el sonido de los Amaya, del Pescailla, de los Gipsy Kings… Y al mismo tiempo con una electrónica muy pop. La mezcla era muy rica y me sentí identificada desde ese primer momento.

–No sé si las discotecas de ahora cierran… Pero 'Gitana María' sería perfecta para salir a la calle cuando el sol escuece…

–Pues sí, sí, sí. Es muy especial por el rimo tan intenso que tiene, con esa persistencia en el ritmo que te lleva al éxtasis. Lo paradójico es que nació en Granada el día del Cristo de los Gitanos, y la Virgen del Consuelo, en esa romería que hay en el Sacromonte cuando los juntan y los bailan… Se lo conté a Guille, le canté la salve, y me dijo que era una especie de rave con el pueblo gitano. Y salió esta canción que está entre lo místico y lo laico.

–¿Ha escrito alguna letra?

–A medias con Guille. Hemos hecho un toma y daca; llevaba letras, referencias literarias, que hay muchas (por ejemplo a Hamlet, a Franco Battiato…). Las construimos a retales de nuestras vivencias y sentimientos y ha sido increíble, he aprendido muchísimo de cómo hace, cómo dice, cómo perfecciona hasta conseguir la emoción.

–¿Qué tal va la Fundación?

–Es un viaje apasionante recién emprendido. Es muy emocionante porque trabajo con su obra desde muchos lugares, y me doy cuenta de que era una persona infinita que motiva e inspira tanto que es difícil concretar. Por una parte tenemos el sello discográfico, por otro lado la sede en la casa de San Nicolás, que será un espacio polivalente donde dialoguen diversas disciplinas… Todas las aristas morentinas son muy apasionantes. Y luego está el encuentro que estoy teniendo personalmente con su obra, como músico es flipante, como directora de la Fundación también, y como hija es muy divertido.

–¿Hay tesoros ocultos de Enrique Morente?

–Era conservacionista, sí. Decía que el trabajo no era en vano, y tenemos mucho material inédito de estudio, conciertos, que los grababan todos Pablo Sánchez y Jose… Es apabullante el legado. Estamos por editar algunas cosas, muchas que no sabía ni que existían. Vamos a reeditar parte de su obra y vamos a publicar obra inédita de mi padre también.

–En directo, ¿cuándo y cómo?

–El 22 de noviembre en el teatro Cajagranada con Rufus T Firefly, guitarra flamenca, un Dj… Han entendió el disco perfectamente y los ensayos están siendo muy estimulantes.