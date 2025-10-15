Ya puedes apoyar a Granada como Capital Cultural con tu firma en la Plaza del Carmen

Este nuevo punto de encuentro, ubicado en la entrada del Ayuntamiento, permanecerá abierto al público de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, y los viernes también por la tarde, de 18:00 a 20:00 horas.

El Ayuntamiento de Granada ha habilitado un espacio para que todas las personas que lo deseen puedan firmar su adhesión a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, con el objetivo de implicar a toda la ciudad en este gran proyecto común que representa la ilusión, el compromiso y la creatividad de los granadinos.

La iniciativa, presentada hoy por la alcaldesa Marifrán Carazo, permitirá que vecinos, colectivos, instituciones y visitantes muestren su apoyo de manera pública, reflejando el espíritu participativo que define a la candidatura. Este nuevo punto de encuentro, ubicado en la entrada del Ayuntamiento, permanecerá abierto al público de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, y los viernes también por la tarde, de 18:00 a 20:00 horas, suponiendo también un momento propicio para que cada adhesión pueda encontrar su repercusión en las redes sociales, contribuyendo a ampliar la repercusión de cada acción individual o colectiva. Por ello, también ha animado a todos los participantes a que compartan el momento de la firma en las redes sociales, además de etiquetar y seguir a Granada 2031, tanto en Instagram, como Facebook, X (antiguo Twitter) o LinkedIN.

«Compromiso compartido»

Durante la presentación, la alcaldesa explicó que «este reto ciudadano contribuye a hacernos soñar unidos como ciudad, en una iniciativa en la que cada adhesión individual será un paso importante en el camino hacia 2031». Marifrán Carazo añadió que «Granada aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 porque tiene alma, historia, talento y un tejido cultural vivo que se extiende por todos los barrios. Pero, sobre todo, porque lo soñamos juntos. Esta iniciativa representa ese compromiso compartido que queremos mostrar al mundo y es un paso adelante más de colectivos, entidades y organizaciones, que continuarán adhiriéndose ahora junto a las de la ciudadanía», ha expresado la regidora.

Carazo destacó también el valor de este tipo de acciones ciudadanas: «La cultura nos une, nos inspira y nos impulsa hacia el futuro. Invito a todos los granadinos a acercarse, a participar y a sentirse parte activa de este sueño común. Porque Granada 2031 es una muestra de lo que somos, una ciudad creativa, abierta y viva».

La apertura de este espacio se enmarca en las acciones de participación y sensibilización impulsadas por el Ayuntamiento dentro del proceso de la candidatura, con el propósito de fortalecer la implicación ciudadana y proyectar la imagen de Granada como un referente europeo de cultura, innovación y diversidad.

Ser Capital Europea de la Cultura supondría para Granada una oportunidad única para consolidar su papel como centro de encuentro cultural y artístico en el sur de Europa, generando un impacto positivo en la economía, el turismo, la sostenibilidad y la cohesión social.

Con este nuevo paso, Granada reafirma su compromiso con un proyecto colectivo que no solo mira al futuro, sino que se construye desde el orgullo de su pasado y la energía de su presente. Una ciudad que respira cultura y que trabaja cada día para abrir sus puertas al mundo