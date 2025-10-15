Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Este nuevo punto de encuentro, ubicado en la entrada del Ayuntamiento, permanecerá abierto al público de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, y los viernes también por la tarde, de 18:00 a 20:00 horas.
Candidatura a la Capital Cultural Europea 2031

Ya puedes apoyar a Granada como Capital Cultural con tu firma en la Plaza del Carmen

Marifrán Carazo invita a la ciudadanía de Granada y a los visitantes a sumarse a la candidatura y a compartir el momento en las redes sociales para mostrar su adhesión

C. L.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:59

Comenta

El Ayuntamiento de Granada ha habilitado un espacio para que todas las personas que lo deseen puedan firmar su adhesión a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, con el objetivo de implicar a toda la ciudad en este gran proyecto común que representa la ilusión, el compromiso y la creatividad de los granadinos.

La iniciativa, presentada hoy por la alcaldesa Marifrán Carazo, permitirá que vecinos, colectivos, instituciones y visitantes muestren su apoyo de manera pública, reflejando el espíritu participativo que define a la candidatura. Este nuevo punto de encuentro, ubicado en la entrada del Ayuntamiento, permanecerá abierto al público de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, y los viernes también por la tarde, de 18:00 a 20:00 horas, suponiendo también un momento propicio para que cada adhesión pueda encontrar su repercusión en las redes sociales, contribuyendo a ampliar la repercusión de cada acción individual o colectiva. Por ello, también ha animado a todos los participantes a que compartan el momento de la firma en las redes sociales, además de etiquetar y seguir a Granada 2031, tanto en Instagram, como Facebook, X (antiguo Twitter) o LinkedIN.

«Compromiso compartido»

Durante la presentación, la alcaldesa explicó que «este reto ciudadano contribuye a hacernos soñar unidos como ciudad, en una iniciativa en la que cada adhesión individual será un paso importante en el camino hacia 2031». Marifrán Carazo añadió que «Granada aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 porque tiene alma, historia, talento y un tejido cultural vivo que se extiende por todos los barrios. Pero, sobre todo, porque lo soñamos juntos. Esta iniciativa representa ese compromiso compartido que queremos mostrar al mundo y es un paso adelante más de colectivos, entidades y organizaciones, que continuarán adhiriéndose ahora junto a las de la ciudadanía», ha expresado la regidora.

Carazo destacó también el valor de este tipo de acciones ciudadanas: «La cultura nos une, nos inspira y nos impulsa hacia el futuro. Invito a todos los granadinos a acercarse, a participar y a sentirse parte activa de este sueño común. Porque Granada 2031 es una muestra de lo que somos, una ciudad creativa, abierta y viva».

La apertura de este espacio se enmarca en las acciones de participación y sensibilización impulsadas por el Ayuntamiento dentro del proceso de la candidatura, con el propósito de fortalecer la implicación ciudadana y proyectar la imagen de Granada como un referente europeo de cultura, innovación y diversidad.

Ser Capital Europea de la Cultura supondría para Granada una oportunidad única para consolidar su papel como centro de encuentro cultural y artístico en el sur de Europa, generando un impacto positivo en la economía, el turismo, la sostenibilidad y la cohesión social.

Con este nuevo paso, Granada reafirma su compromiso con un proyecto colectivo que no solo mira al futuro, sino que se construye desde el orgullo de su pasado y la energía de su presente. Una ciudad que respira cultura y que trabaja cada día para abrir sus puertas al mundo

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  3. 3

    Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada
  4. 4 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  5. 5 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»
  6. 6 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  7. 7 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  8. 8 La casa histórica que se vende en el corazón del Realejo por 1,9 millones de euros
  9. 9 El alcalde de La Malahá renuncia a su cargo por el «interés general» del municipio: Javier Ramírez asumirá el cargo
  10. 10 Tapa con barro sus matrículas para intentar burlar la ZBE de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ya puedes apoyar a Granada como Capital Cultural con tu firma en la Plaza del Carmen

Ya puedes apoyar a Granada como Capital Cultural con tu firma en la Plaza del Carmen