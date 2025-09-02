Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El director del Festival Internacional de Música y Danza, Paolo Pinamonti, en el Corral del Carbón. ARIEL C. ROJAS

Paolo Pinamonti | Director del Festival Internacional de Música y Danza

«Programar ópera dispararía el nivel de internacionalización del Festival»

El musicólogo veneciano está satisfecho de cómo se ha desarrollado la edición de 2025 y prepara la del 2026 con grandes sorpresas

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:13

Paolo Pinamonti (Venecia, Italia, 1958), ha pasado –con nota– la reválida de su primer año al frente del Festival Internacional de Música y Danza. Diplomático, ... como buen hijo de la Serenísima, eficaz y con un nivel de dedicación que le hace trabajar en pleno agosto, responde a las preguntas de IDEAL sin andarse por las ramas. Porque, aun desde la diplomacia, se puede hablar claro sobre cualquier asunto.

