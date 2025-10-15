Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación del libro 'Diez años de defensa jurídica de la tauromaquia'

María Dolores Martínez

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:56

Comenta

El Paraninfo de la Facultad de Derecho acogerá esta tarde la presentación del libro 'Diez años de defensa jurídica de la tauromaquia', a cargo de Fernando Gomá Lanzón, vicepresidente de la Fundación del Toro de Lidia. En el mismo acto, que dará comienzo a las 20:00 horas, participarán el decano de la Facultad de Derecho, José Luis Pérez-Serrabona y los coordinadores de los Capítulos de Granada y Córdoba de la FTL, Fernando Navarro Reyes y Francisco Gordón Suárez, respectivamente.

Otra actividad que verá la luz en pocas semanas es la impulsada por el Club Taurino Universitario con ocasión de la primera edición del curso de aficionados prácticos. Se celebrará entre los días 7 y 9 de noviembre y contará con la participación del matador de toros Marcos Linares. El curso se iniciará con una parte introductoria en la Monumental de Frascuelo, a la que seguirá una clase magistral de capote y muleta y lidia completa de salón supervisada. El último día, se tentarán dos vacas en la ganadería granadina de Francisco Porcel.

