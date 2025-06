El Premio Mayor Zaragoza se anuncia en la Alhambra

La sala de conferencias del Palacio de Carlos V fue el escenario en el que en la mañana de ayer se dio a conocer la ... creación del Premio Patrimonio Mundial Federico Mayor Zaragoza, que este año ha convocado su primera edición, y que viene avalado por el Patronato de la Alhambra y el Generalife y la Fundación Adiprope, además de la Federación Española de Asociaciones y Clubes para la Unesco y el Ateneo de Granada. En el acto intervinieron la experta en arte y exdirectora de la Colección Patrimonial y Artística de la Unesco, Tania Fernández de Toledo; Rosa González de Patto, presidenta del Ateneo, e Ignacio Buqueras, presidente de Adiprope. El cantautor Paco Damas, amigo de Mayor, participó cantando algunas letras de este.

Un jurado internacional, integrado por expertos y presidentes de Reales Academias, entre otros integrantes, será el encargado de elegir en los próximos meses –el Premio se entregará en el Palacio Real en torno al 16 de noviembre– la idoneidad de dos personas y dos instituciones en el ámbito nacional e internacional para recibirlo, en base a su defensa del patrimonio material e inmaterial.

Memoria

Tania Fernández de Toledo, estrecha colaboradora de Mayor Zaragoza, recordó cómo en 1993, Federico Mayor Zaragoza le confió la organización de un encuentro en Granada: 'La paz el día después'. entre Shimon Peres y Yasser Arafat, dos figuras emblemáticas de un conflicto que parecía insoluble. «Esto no fue solo un desafío logístico, sino una cuerda floja diplomática», le dijo. Las instrucciones de Mayor fueron simples pero profundas: «Crea en Granada un espacio donde el diálogo pueda florecer, incluso si la Paz parece lejana». Este evento se convirtió en un símbolo del papel de la Unesco como plataforma neutral para la reconciliación. «Fue unos de los actos más importantes para la Unesco porque Federico me dijo que nunca se había estado tan cerca de llegar a la paz y por eso unos meses más tarde mataron a Isaac Rabin. 30 años más tarde queríamos volver a hacer un encuentro en Granada para ver lo que quedaba de aquel acuerdo, pero ya no encontramos nada. Ni en la Unesco, ni en el mundo, hubo autoridades políticas con el valor de acometer un encuentro como este», se lamentó.

Fernandez de Toledo hizo un diagnóstico y un recuerdo emocionado a la figura de Mayor Zaragoza: «Ya vemos cómo está la situación actual en Medio Oriente. Además de trabajar toda su vida por la paz, nunca ha habido y puede que nunca haya otro director general como él. Aunque también puso pilares en la Unesco para la educación y la ciencia, la diplomacia cultural fue uno de sus faros de su mandato, y especialmente el patrimonio, porque decía que el arte es una herramienta para tender puentes».

Finalmente, afirmó: «Una de las citas preferidas de Federico era la Antonio Machado: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar… Federico Mayor, no siguió caminos, los creó; y al hacerlos, nos mostró su coraje y que hay que saber osar para avanzar. Su legado nos interpela: ¿Seremos capaces de honrar su memoria mientras construimos un camino nuevo? Tal vez sea este premio que lleva su nombre parte del camino, y seamos capaces de seguir el sendero en su memoria».