El Prado busca micromecenas 'Retrato de niña con paloma', de Simon Vouet. / R. C. Con 'pellizcos' desde cinco euros, quiere recaudar 200.000 para adquirir un «misterioso y raro» retrato infantil del XVII de Simon Vouet MIGUEL LORENCI Madrid Martes, 18 septiembre 2018, 02:00

El Prado busca micromecenas. Quiere recaudar 200.000 euros para adquirir 'Retrato de niña con paloma', «misterioso, raro e inédito» óleo pintado en el siglo XVII en Italia por el francés Simon Vouet (1590-1649), un coetáneo de Velázquez con otras dos telas en el museo. La donación mínima con derecho a desgravación fiscal es de cinco euros. La obra se expone ya en Prado, que ha instalado una hucha para recibir las aportaciones presenciales y habilitado su web para las demás.

«No tenemos Ley de Mecenazgo, y nos quejamos por ello, pero sí disponemos unas leyes fiscales para el micromecenazgo que vamos a aprovechar», dijo Miguel Falomir, director del Prado, al presentar la primera campaña de esta naturaleza del museo que él mismo inauguró con una donación personal. «Permite sentir que el Prado es de todos y que para enriquecer sus colecciones no hace falta ser millonario ni venir de una familia de blasones», apuntó.

Andrés Úbeda, director de Conversación e Investigación, describió como «una maravillosa rareza de sobresaliente calidad» una pieza «propiedad de unos particulares residentes en España» cuya identidad no reveló. «El padre de la propietaria lo adquirió, pero no saben dónde ni cuándo», contó Úbeda. La tela es un retrato «femenino, infantil, y divertido; algo extraño para su época», insistió Úbeda destacando el «enorme interés» de la obra «por su singularidad» y por la actitud sonriente y desenfadada de la niña, tan alejada de la seriedad habitual en los retratos de la época, más aburridos y por lo general de personajes masculinos y mayores que ostentan altos cargos». El lienzo está en «muy buen estado». No se ha restaurado, pero se le ha cambiado el marco.

Las donaciones directas se recogen ya en una vitrina situada junto a la obra. Pueden ser anónimas o nominativas. Quien desee vincular su nombre a su aportación debe facilitar sus datos en el impreso que facilita el museo con su autorización para incluirlo en un listado de donantes junto a la cantidad que aporta en un mismo sobre. Las demás deben realizarse a través de la web del museo y mediante pago con tarjeta. Las donaciones de más de 3.000 euros, a través del correo eléctrónico patrocinio@museodelprado.es. El certificado fiscal de la donación se remitirá por 'e-mail' cuando finalice la campaña. En donaciones iguales o inferiores a 150 euros habrá una deducción de hasta el 80% en la cuota íntegra del IRPF. La deducción será del 35% a partir de dicha cantidad.

Simon Vouet es, junto a Claudio de Lorena y Nicolas Poussin, el más importante artista francés activo en Roma a principios del siglo XVII. Pintó este raro retrato de formato medio en su etapa italiana (1615-27), antes de volver a París y a una pintura más académica. El Prado posee otras dos obras suyas: 'La Sagrada Familia con Santa Isabel, San Juan Bautista y Santa Catalina' y 'El Tiempo vencido por la Esperanza y la Belleza'. La mujer que representa la Belleza en esta última se asemeja mucho a la cría del retrato, «lo que hace suponer que quizá se trate de la misma mujer en momentos diferentes de su vida», según Úbeda.

La primera campaña de micromecenazgo del Prado coincide con su bicentenario y los cien años de la adquisición por suscripción popular de 'La Virgen del caballero de Montesa' de Paolo de San Leocadio. A propuesta del naviero bilbaíno Horacio de Echevarrieta, dispuesto a adelantar las 100.000 pesetas que costaba la obra y a donar 10.000 de su bolsillo si se adquiría, el Prado convocó una suscripción pública en 1919 y reunió 75.490 pesetas. El Patronato abonó el resto, haciendo posible su adquisición. A final de año sabremos si los resultados son positivos y cabe pensar en comprar otras obras por esta vía.