Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Juan Pinilla coloca las gafas de sol sobre su nueva novela 'Los colores de la nieve'. J. A. M.

Juan Pinilla | Cantaor flamenco y escritor

Verano con otras gafas

«No me pongo mucho las gafas de sol porque las pierdo»

Tiene en las librerías nueva novela, 'Los colores de la nieve', y una agenda de actuaciones que convierte al verano en una época entre maletas y carreteras, que él asume con alegría

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:19

Para el cantaor hueteño –de Huétor Tájar– Juan Pinilla, los veranos son viaje, son recitales cuando la luna corona el horizonte, y poco tiempo para ... descansar. Pero disfruta de su profesión tanto que no hace sino profundizar en sus conocimientos. Ha desarrollado una carrera en paralelo como investigador, a la que con timidez ha ido sumando otra como escritor. De esta última de sus facetas, el más reciente fruto es la novela 'Los colores de la nieve' (Valparaíso) que ya va por la segunda edición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  3. 3

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  4. 4

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  5. 5

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  6. 6

    Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés
  7. 7 «Asombro y emoción» en los bañistas de Torrenueva por un delfín cerca de la orilla
  8. 8 El arriero granadino de 97 años que fue estraperlista de la posguerra en la Alpujarra
  9. 9 El mirador más alto y con mejores vistas de la península se encuentra en Granada
  10. 10 El SEPE oferta más de 2.000 puestos para trabajar de administrativo sin necesidad de saber inglés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «No me pongo mucho las gafas de sol porque las pierdo»

«No me pongo mucho las gafas de sol porque las pierdo»