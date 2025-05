Ponga un concierto (o varios) en su vida

HOWE GELB: LA VOZ

La semana pasada M. Ward vino a actuar a Granada en compañía de algunos amigos, entre ellos Howe Gelb, líder de ... Giant Sand y con una larga trayectoria dentro del alt-country y la música americana fronteriza. El de Arizona gusta de nuestras tierras (hasta grabó en Córdoba con Raimundo Amador) y ha decidido quedarse unos días, los justos para fuera de programa actuar el martes en el Lemon (22h). Nunca un tipo tan grande tan de cerca.

MATEO ORTEGA: ALMA Y BLUES

Anticuada se ha quedado la nómina de la apreciable película 'Granada Blues' (búsquenla y revísenla, vale la pena) puesto que los protagonistas son ya muchos más. Entre otros nombres de reciente factura encontramos a Mateo Ortega, guitarrista de querencias americanas con debilidad por la expresión más blusera 360º, y más cuando titula a sus Sugar Dadies. Una denominación simpática para parte del equipo, ya que la sección rítmica de Pepe Castro y Antonio Valero, es también la de La Blues Band de Granada, toda una institución. El cuarto en discordia es nada menos que Juan Justicia, el superguitarrista de The Fixed, así que Ortega está arropado por la crema de la crema. Liberia, jueves 22h.

ILLO BROWN: MIX TOTAL

Carlos Moreno es Illo Brown, un guitarrista granadino de voz profunda y rasgada, que con ese nombre tan doméstico se ha hecho rápidamente un hueco en el apretado panorama local y andaluz. Se hace acompañar por Beatriz Castilla 'Friwoman' en la segundas voces (Coros), Fran Kilino (o Nano Díaz cuando no está 'joseando') en la batería y Oneant Alañón al bajo, para fabricar colectivamente un mix de rock funk 'de autor' con aires sureños; elaboración de tracción manual (hasta un handpan) y sintética también. Sus vídeos rezuman regusto por las naturalezas puras, sean nevadas o arboladas. Estará en el Lemon el jueves (22h).

ALONSO DÍAZ: POR DONDE VAN LOS TIROS

El jueves (19h) arranca la 4.ª edición del ciclo 'Por donde van los tiros' en el Museo Casa de los Tiros de Granada con la actuación de Alonso Díaz Carmona, alma de Napoleón Solo y colaborador de artistas como Soleá Morente, Lorena Álvarez, Los Planetas o Dellafuente, presenta su nuevo y ambicioso proyecto en solitario '¿Qué es querer?', una especie de ópera íntima y doméstica a través de la aventura del amor, donde mezcla con naturalidad pop, flamenco, rumba, electrónica, jazz latino… y Filosofía. Hay que andarse rápido/a porque el aforo es muy reducido y la entrada es libre.

PAUL THIN: SOLD OUT

La gira 'Reebop' del armillero tan televisivo estará en la Copera el viernes, cerrando tour con el siempre deseado cartel de 'todo vendido'.

MANUEL CARRASCO: HOMBRE RECORD

El cantante de Isla Cristina según los recuentos estadísticos es el artista español que más entradas ha vendido en los últimos años en nuestro país. Aquí, se le ha podido ver en sus inicios, antes de que su popularidad creciera exponencialmente, por ejemplo en aquel pequeño concierto que dio en el ciclo Abril para Vivir (con Rozalén pasó lo mismo). Después vino la explosión y los campos de fútbol. Hará doblete en la plaza de toros el viernes y el sábado (21h) con su 'Tour Salvaje'.

MÄBU: VOZ DE GOLOSINA

Mäbu es un dúo ampliable nacido entre Bilbao y Madrid a partir de la cantante y compositora María Blanco (golosa voz de casta: es hija del dúo 'mozuelo' Sergio y Estíbaliz) y el músico y productor Txarlie Solano. Tras sus trabajos discográficos editados bajo el sello de Warner DRO ('Hallo' en 2008, 'Buenos Días' de 2011, 'Detrás de Las Luces' en 2013 y 'Buenaventura' de 2016), cambiaron de escudería para el titulado 'Décimo-Directo en Estudio Uno', cuando celebraron el décimo aniversario con colaboraciones estelares como las de Marilia, Mikel Erentxun, Adriana Moragues, Marlango, Rayden, Jorge Marazu, María Rozalén, Iseo, Estibaliz Uranga e Izal. Lo último que sabemos de ellos se llamó 'Primavera y otoño', y combinaba material propio con versiones de la cubana Isolina Carrillo y de los padres de María, luego ampliado a álbum en 'Un año después', autocalificado como aventura «conceptual». En la J&J el viernes (21h).

ÁNGELA HODOO: GRANADINA AMERICANA

La granadina Ángela Hoodoo pisa fuerte con sus botas tejanas, que como cantaba Nancy Sinatra 'Are Made for Walkin'. Y su camino, polvoriento y fronterizo ha comenzado con el disco 'Coyote', un compendio de la Americana en todas sus variantes, que ella defiende, como hemos visto, con energía y convicción. Con ecos de clásicos como Wanda Jackson, Dolly Parton, la fuerza de Etta James o la propia Memphis Minnie, a la cual Ángela Hoodoo homenajea con su apellido artístico, tomado de un canción suya. Ángela ha avanzado un segundo disco con la canción 'Snakes in my head' junto a Susan Santos, otra que tal. 'Outlaw Girls', dedicado a las chicas de la música 'vaquera', sonará por primera vez en Granada el viernes (21h) en el Lemon.

SAUROM: METAL FUNDIDO EN LA FRAGUA DE TOLKIEN

Hace casi una treintena de años que una maqueta, 'La cripta del Duende', dio a conocer a la banda gaditana Saurom, (entonces Saurom Lamderth, formados a partir de Rapid Heavy Flamenco), hoy se han convertido en una de las marcas más carismáticas de la escena metálica española en el sector que se ha denominado 'juglar rock'. Con un trabajo intenso y siempre sumando, Saurom ha llegado a ser uno de los grupos más queridos en los festivales del ramo. Su música invita a la fiesta y a la diversión, sin olvidar su parte nostálgica y emotiva. En la historia del grupo hay un antes y un después de la publicación en 2008, de 'Once romances desde Al-Ándalus', con un sonido complejo basado en la literatura y la cultura meridional. El éxito del álbum permitió a la banda traducir su letra al inglés, regrabarlas y publicarlas como EP en varios países como Alemania, Nueva Zelanda, Australia o Japón, e iniciar su expansión internacional. Estarán en la Tren el viernes (22h).

APARTAMENTOS ACAPULCO: 'INDIE AL DESCUBIERTO',

Tomando el nombre de la conocida urbanización torreña, la más moderna y hasta pop de la costa en su momento, Ismael Cámara y Angelina Herrera activaron el núcleo de lo que iba a ser el grupo Apartamentos Acapulco hace seis años. En pocos meses tenían varios temas en las listas de Radio3, y el sello Ondas del Espacio les sacaba el EP 'Siete', que supuso que los granadinos fueran elegidos en Disco Grande la 'mejor banda emergente de 2015' por los oyentes. El tiempo corre y en este tiempo han hecho giras por todo el país y se les han abierto las puertas de Hispanoamérica también. Estarán en el festival Indie al descubierto en un cartel 100% made in aquí con Las Dianas, Verona, Amigas! y 'Yaveremos' y unos cuantos Dj's de apoyo. Huétor Vega el sábado desde las 16h en la explanada de la Casa de la Cultura.

LA BIEN QUERIDA: LA BIEN VENIDA

La pintora Ana Fernández-Villaverde es La Bien Querida, un personaje que ha movido el foco del interés de la música independiente hacia sonidos distintos y menos estereotipados. Tras una maqueta sorprendente, que le abrió todas las puertas, y varios discos de consolidación, se ha situado como una figura indispensable en el panorama pop más personal. Si con 'Ceremonia' cambió los sonidos naturales y matizadamente folclóricos por la electrónica más audaz, con 'Paprika' coqueteó con los sonidos latinos más dulces. Ahora, 'LBQ' la ha devuelto a un sonido más natural y menos procesado. Será lo que suene en el Auditoria Manuel de Falla el sábado a las 21h.

DARREN ANDERSON: MUNDANOS POR GRANADA

Darren J. Anderson nació en Sheffield, tierra de voces poderosas, y notables marcas (Joe Cocker, Arctic Monkeys, Moloko, Pulp, The Human League...) y reside entre nosotros tiempo ha, estando perfectamente integrado en el mundillo musical de Granada. Aquí le hemos visto poniendo voz y buen inglés (además de 'nativo' es profesor de idiomas) en bandas como Whitechapel, The Cosmic Clown, Sunset Riders o la Darren Anderson Band. También colaborando con Chico Lapido en El Hijo Ingobernable y en pachanguitas ocasionales como los fugaces The Davis, con Víctor y Popi González para interpretar las canciones de The Kinks acompañando la presentación de la biografía 'Amanecer en Waterloo'. Su gente, los Fat Cats (Alberto Ávila Casas, Ignacio Rodríguez y Luis Miguel Jiménez), le secundan en las presentaciones de su disco '1919'. Darren estará con otro 'mundano por Granada' como Ganzer el domingo en el Plantabaja (19:30h).

MARTA SÁNCHEZ: JUEGO DE ESPEJOS

Marta Sánchez (no confundir) pianista madrileña residente en Nueva York llega al club Oolyakoo de la mano de otra 'exiliada' como Lara Bello. Marta Sánchez se presenta con una cartera de criticas extraordinarias por parte de la prensa estadounidense, y aún más las reseñas locales cuando pasó por Jazz en la Costa acompañando a David Murray. Formada junto Mariano Díaz, Bob Sands, Guillermo McGill y Perico Sambeat la pianista se fue a Nueva York para hacer un máster de jazz gracias a una beca Fullbright, y allí ideó un quinteto con el que ha actuado en los clubes más prestigiosos de la Gran Manzana. Lugares como el Cornelia Street Café, Spectrum, Jazz Gallery, Seeds o Korzo, en los que su piano se ha convertido en una especie de juego de espejos que evoca con acierto a Bill Evans, Brad Mehldau y Keith Jarrett. Combinando elementos del Jazz, Pop, Rock, música clásica y experimental. La música de Marta es compleja rítmicamente pero melódicamente muy expresiva. Es una música que cuenta historias integrando elementos del folk con la sofisticación armónica y la espontaneidad del Jazz. Plataforma perfecta para las evoluciones vocales siempre cálidas y hasta vaporosas de su (nuestra) compañera Lara. En el club Oolyakoo el domingo