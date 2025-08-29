La XV Edición de Poesía en el Jardín reúne en Granada a destacadas voces contemporáneas Las invitaciones para acceder a las sesiones podrán retirarse los martes inmediatamente antes de cada sesión en el Ateneo de Granada

Ideal Viernes, 29 de agosto 2025, 16:51 Comenta Compartir

Destacadas voces de la poesía contemporánea se reúnen este mes de septiembre en Granada para una nueva edición de. El evento se desarrollará entre el 4 y el 25 de septiembre y su programa reúne a una cuidada selección musical en cada jornada.

La apertura, el jueves 4 de septiembre, estará a cargo de Marta Sanz, escritora y doctora en Literatura, cuya obra combina profundidad crítica y lenguaje lírico. Le acompañará el músico Carlos Gil. El 11 de septiembre será el turno de Javier Benítez y Alfonso Salazar, dos autores con una dilatada trayectoria vinculada a la vida literaria granadina, en un recital que contará con el acompañamiento del cantaor Juan Pinilla y el guitarrista David Caro.

Ampliar

El jueves 18 llegará la voz fresca y experimental de Mayte Gómez Molina, Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en 2023, junto al músico Ricardo Márquez. El ciclo culminará el 25 de septiembre con la participación del reconocido poeta Felipe Benítez Reyes, autor traducido a múltiples lenguas y galardonado con algunos de los principales premios de las letras españolas, acompañado por Francisco Cifuentes.

Las invitaciones para acceder a las sesiones podrán retirarse los martes inmediatamente antes de cada sesión en el Ateneo de Granada. Cada persona podrá retirar un máximo de 2 entradas.

Temas

Granada