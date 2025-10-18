Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jaime Siles, el ganador del Premio de Poesía García Lorca, en la Alhambra. P. A. G.

JAIME SILES - POETA Y PREMIO LORCA

«La poesía tiene un componente civilizador desde la democracia ática hasta la actualidad»

El valenciano comenzó su trayectoria insertado en Los Novísimos, y atesora una producción literaria donde resplandece el respeto a la forma

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:37

Comenta

El poeta valenciano Jaime Siles (1951) se ha alzado este año con el Premio Internacional Ciudad de Granada Federico García Lorca de Poesía en su ... vigésimo segunda edición. Vinculado estrechamente a Granada por lazos de amistad, de compañerismo generacional y por su frecuente presencia en el Festival Internacional de Poesía (FIP), es uno de los más conspicuos representantes de una poesía fuertemente anclada en la tradición, pero que no es inmovilista, sino que vive el presente y mira hacia un futuro que para muchos es incierto.

