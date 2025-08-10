Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Relato de Verano

El poder de la atracción

Juan de Dios Valverde Gómez

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:59

-No puede ser.

–Esto es inaudito.

–Yo diría más bien que es increíble...

Los ocho científicos que debatían sobre el reciente descubrimiento ... de un enorme exoplaneta gaseoso, al estilo de Saturno, orbitando en torno a una estrella roja enana, no daban crédito al hallazgo. Todas las sesudas teorías que hasta la fecha negaban esa posibilidad habían saltado por los aires tras analizar los datos recogidos por el telescopio James Webb de la NASA.

