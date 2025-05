Una placa recuerda en Acera del Darro, 50 que aquella fue la casa de Lorca en su adolescencia

El bajo derecha del edificio de Acera del Darro, 50 son apenas dos habitaciones. Y no muy grandes. Pero el esfuerzo de convertirlo en un ... centro cultural lorqiano, realizado a pulmón por el cantaor barcelonés Miguel Poveda, un 'enlorquecido' que sabe de memoria muchas de las obras del fuenterino –y no sólo poemas– está siendo titánico y digno de aprecio en una ciudad que en muchas ocasiones vive en lo cultural de estos impulsos desinteresados, de locuras como las que ponen en pie Juventudes Musicales –nuevo éxito el pasado sábado con 'Doña Francisquita'– o la del propio cantaor.

Este martes, a las doce del mediodía, en esas habitaciones que constituyeron la planta baja de la vivienda de la familia García Lorca no se cabía, tal era la expectación que despierta la iniciativa, y sobre todo, la que sigue despertando todo lo que tenga que ver con el fuenterino. «Este es un homenaje más de los que le bridamos a nuestro poeta más universal. Señalizar un lugar en el que vivió desde los siete años, toda su adolescencia, es una celebración que nos emociona a todas las personas que amamos la cultura, y cómo no, a nuestro poeta», comentó Poveda. «Es muy importante que el público conozca que entre estas cuatro paredes se gestó buena parte del proceso creativo lorquiano a través de sus lecturas, de las primeras visitas a la tertulia de El Rinconcillo, a un tiro de piedra de aquí, y de esas inquietudes que acabaría desarrollando en diversas iniciativas», destacó Poveda. Insistió el cantaor en la importancia de rellenar esos 'huecos' en la biografía del poeta, porque el genio de Federico no surgió en un día, sino que fue el fruto de un largo proceso de maduración personal y creativa.

Tampoco quiso soslayar el esfuerzo de investigación que han realizado varios investigadores, algunos presentes en el acto, quienes junto con otras personalidades relevantes de la ciudad, como la poeta Mariluz Escribano, corrigieron un error que colocaba la vivienda lorquiana un poco más arriba, en lo que fue el Hotel Montecarlo y hoy es otro establecimiento dedicado a la misma actividad. «Hacía falta señalizar esta casa como la auténtica vivienda de los Lorca, y esto es lo que hemos venido hoy a hacer aquí», destacó.

El cantaor barcelonés afirmó que el centro cultural que impulsa es «una mirilla a través de la cual echar un pequeño vistazo a la vida del Federico adolescente aspirante a músico y luego a poeta». Agradeció a Sergio Ávila y Agustín Barajas su complicidad para poner en pie esta iniciativa –«he alquilado el piso, no lo he podido comprar, qué más quisiera», dijo con humor– e hizo memoria de cómo un paseo por los lugares lorquianos de la Granada más antigua dio con el hallazgo de un cartel de se alquila en la vivienda, y el inicio de toda esta aventura. Una aventura, por cierto, que cuenta con el apoyo de los vecinos del edificio, como María Elisa Fernández Mendoza, a su vez responsable de una oenegé granadina que actúa en África, quien quiso «agradecer la iniciativa de Miguel Poveda, a quien todas las instituciones deberían ayudar, porque tiene mucho valor».

Precisamente, el máximo representante institucional, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, agradeció el esfuerzo de Poveda y ofreció «los espacios culturales de la ciudad» para expandir esta iniciativa «que forma parte de nuestra historia». Al mismo tiempo, incidió en la importancia que tienen iniciativas privadas como esta en el esfuerzo común de obtener la Capitalidad Cultural Europea en 2031.