Pixies: una cita con la historia en Granada

Una de esas noches para la historia en la conciencia musical de esta ciudad. De las que tocan la fibra de aquellos que fueron jóvenes ... raritos e inadaptados a finales del siglo pasado. Un homenaje a la educación sentimental de quienes construyeron eso que tanta gente acuña como la Granada 'indie'. En fin, una cita para el recuerdo. Como cuando REM actuaron en el Nuevo Los Cármenes hace ahora veinte años.

El único concierto en España de esta gira de los Pixies se celebró este viernes en un Palacio Municipal de Deportes colmado de orgullo alternativo. Granada fue, por tanto, centro de peregrinación de público de todo el país. Abundancia de canas y gafas de pasta. Unos desde Madrid, otros desde Sevilla, Córdoba o Málaga. Pero en realidad es como el reencuentro con un pariente querido que vive a muchos kilómetros de distancia.

La huella de los bostonianos en esta tierra se puede rastrear de mil maneras. 'Here comes your man' suena aquí al eco de garitos que ya solo existen en una memoria borrosa. A las noches en Peatón y en La Percha. Igual que 'Debaser'. Sin sus guitarras agresivas y reptantes no hubiesen nacido Niños Mutantes o Mama' Baker. Incluso Cecilia Ann tomaron el nombre a través de ellos (para ser exactos, de una versión de Surftones), observando que por la vía de los Beach Boys y el 'spanglish' aprendido en Puerto Rico por Black Francis había un camino para ejercer de granadinos y anglófilos a la vez.

Predomina el componente nostálgico. Hay un pacto tácito: los estadounidenses exprimen el legado de la deslumbrante secuencia de discos que gestaron entre 1987 y 1991, y la feligresía acoge con fervor esos caramelos bañados con los aditivos de la morriña. ¿Quién necesita más? Black Francis acaba de cumplir 60 años y anoche lideró en Granada a unos Pixies más que creíbles, despachando con entereza una treintena de piezas aún refulgentes durante dos horas.

Una dimensión crepuscular

Afrontar el cancionero de los Pixies supone adentrarse en una dimensión crepuscular tocada para bien por los efectos lisérgicos. Héroe del pop ruidoso, adalid de un 'bubblegum-guitar-rock' colorido, retorcido y delirante, el señor del gran cráneo rasurado ofreció en Granada toda la vitamina de sus melodías, encantadoramente perversas, entreveradas en estructuras que se mueven con epiléptica dinámica. Letras dislocadas sobre religión, sexo, alienígenas, cultura pop o mutilación.

Estos Pixies de la mediana edad empezaron fuerte, con una briosa 'Monkey gone to heaven'. De pronto, el brillo de una obra maestra como el álbum 'Doolittle' (1989), que desmenuzaron casi íntegro. Una revolución interna con sabor a invasión del espacio exterior. Rock de estructuras torcidas y vuelo infinito. Un tramo inicial impecable, con 'Wave of mutilation', el rescate de 'Isla de encanta', y entroncando la salvaje 'Planet of sound' con 'Here comes your man', y de ahí a 'Motorway to Roswell'.

Black Francis sigue emitiendo sus escalofriantes aullidos, si bien todos piensan en la ausente Kim Deal. Toma esa papeleta ahora Emma Richardson, que destacó el evocar a David Lynch en 'In heaven'. Y con enorme dignidad se empeñaron en introducir material nuevo. Fue la parte más anticlimática de un concierto, por lo demás, intensísimo. 'Gouge away' enderezó el asunto. Y, tras otra fase de leve decaimiento, 'Debaser' levantó al personal al cabo de la primera mitad. La esperada 'Where is my mind' cayó al borde de la despedida.

Y todos tan felices. Como el 'monete' de la portada de 'Doolittle' (obra de Vaughan Oliver). Conscientes de haber revivido uno de los agujeros negros más peligrosos del rock de finales de los ochenta y principios de los noventa. El abismo parecía eso.