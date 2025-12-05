El pintor Juan Vida analiza la creatividad en el Centro Artístico

En la sala de conferencias del Centro Artístico, este jueves Juan Vida pronunció la conferencia 'Se pinta como se vive. Confidencias sobre la creatividad'. La ... bienvenida se la dio, Luis López Silgo, presentada por el vocal de Arte de la entidad, Juan de Dios Vico, quien refirió cómo el pintor mostró su primera exposición a los trece años en el Centro Artístico, en 1968, invitado por Miguel Ruiz del Castillo.

Juan Vida, apoyado en imágenes de su obra, que iba proyectando en la pantalla habilitada al efecto, dio un extenso repaso por su trayectoria pictórica y rememoró con cariño cómo el citado 'Miguelón', vocal entonces de Bellas Artes del Centro Artístico promovió en los colegios una campaña titulada 'Sembremos nosotros, que recojan ellos' con el objetivo de atraer al mundo del arte al público infantil y juvenil. Les animaba a visitar los museos y exposiciones, y fue a través de este programa como lo conoció y Ruiz del Castillo lo invitó a exponer en la centenaria institución, que entonces tenía una de sus dos salas de exposiciones en la primera planta del edificio del Suizo, con entrada por la calle Mesones.

Aquella primera exposición tuvo amplio eco en la prensa, con reseñas de, entre otros, Marino Antequera y José G. Ladrón de Guevara. Y aunque don Marino señalaba tanto sus aspectos positivos como sus lógicas carencias, reconoció Vida en su charla, que al ser tan joven e inmaduro, esta repercusión le supuso un «postizo engreimiento personal» que «a punto estuvo de dar al traste con su carrera de pintor». Dejó de ir a clase y hacía rabona hasta que su padre le buscó empleo como ayudante de acomodador en el cine Madrigal, lo que le hizo recapacitar sobre su verdadera vocación y reaccionó a tiempo de enmendarse.

Retomó sus estudios y se licenció en Historia del Arte. Eran los años finales del franquismo y comienzos de la Transición, y su pintura derivó en un primer momento al tan en boga entonces realismo social, con resonancias de Genovés, Canogar o el Equipo Crónica. Pero la exposición 'Iré a Santiago', de 1982, se puede considerar el inicio de su verdadera personalidad como pintor, que comentó con amplitud.

Su intervención fue muy aplaudida.