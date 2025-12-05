Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El pintor Juan Vida analiza la creatividad en el Centro Artístico

Dio un extenso repaso por su trayectoria pictórica y rememoró con cariño cómo el citado «Miguelón», vocal entonces de Bellas Artes del Centro Artístico

Ideal

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:13

En la sala de conferencias del Centro Artístico, este jueves Juan Vida pronunció la conferencia 'Se pinta como se vive. Confidencias sobre la creatividad'. La ... bienvenida se la dio, Luis López Silgo, presentada por el vocal de Arte de la entidad, Juan de Dios Vico, quien refirió cómo el pintor mostró su primera exposición a los trece años en el Centro Artístico, en 1968, invitado por Miguel Ruiz del Castillo.

