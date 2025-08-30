Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Relato de verano

Permanezca en sintonía

Carlos Javier Corral López

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:12

La muerte de Natalia constituyó un golpe demasiado duro de encajar para Raúl. Titubeante es el pulso de la fortuna, tanto que la fatalidad quiso ... que ella pereciese en el acto y que él saliese ileso del brutal choque frontal con aquel maldito caballo en plena carretera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  2. 2

    Un fuego en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  3. 3 Normalizada la circulación tras un accidente múltiple en la A-92 a su paso por Cijuela
  4. 4

    Desalojan a 210 pasajeros de un tren Granada-Madrid en otra jornada de retrasos ferroviarios
  5. 5

    Pacheta: «Tenemos que ganar siendo fieles a lo que entrenamos»
  6. 6

    El Granada arranca lanzado
  7. 7

    Se acumulan las bajas en el Granada para el derbi en Málaga
  8. 8

    Hongla, Loïc y Diallo, bajas del último entrenamiento
  9. 9

    Confiscan en un parque de Santa Fe una bombona de la droga llamada gas de la risa
  10. 10

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Permanezca en sintonía

Permanezca en sintonía